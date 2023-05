Uomini e Donne, Alessandra Somensi è tornata a parlare del suo addio burrascoso con Luca Daffrè. Lo ha fatto al portale di Lorenzo Pugnaloni, l’esperto di gossip sempre informatissimo sulle dinamiche del programma, a cui rivela nuove verità. Racconta Alessandra: “Ad oggi sto bene, ho metabolizzato il “palo” che ho preso e sto cercando di ritrovare la Ale di un mese fa. Avendo avuto poche relazioni, anche se per un breve periodo mi ero affezionata. Credo che comunque nulla accada per caso, quindi cerco di trovare il “bello” anche in questo.”

“Luca non ho più avuto modo di sentirlo, mi sarebbe piaciuto avere un confronto soprattutto dopo che ho visto che lui ha creduto alle “segnalazioni” e non ha chiesto prima a me ma si è rivolto al web mettendomi in cattiva luce. Purtroppo siamo entrambi troppo orgogliosi per chiamarci e discuterne o forse non c’è abbastanza interesse da parte sua per farlo, io ho sempre la sua suoneria personalizzata!”.





Uomini e Donne, Alessandra Somensi: nuove accuse a Luca Daffrè

Secondo Alessandra, quindi, la colpa più grande Luca è stata quella di aver dato una visione distorta di lei, contribuendo a soffiare su un gossip (quello delle frequentazioni fuori da Uomini e Donne) che mai sarebbero accadute. La vita, comunque, va avanti. E per Alessandra ora pare si stiano aprendo nuove prospettive specie sul web dove la sua presenza è cresciuta dopo l’esperienza a Uomini e Donne.

A proposito di Uomini e Donne Alessandra rivela che accetterebbe il trono: “Perché no? Ho iniziato questo percorso per crescere e migliorare tanti lati di me quali la timidezza, al momento ci sono ancora tante cose da migliorare e quello potrebbe essere d’aiuto, e poi perché no… trovare davvero un ragazzo per me, una relazione semplice, reciproca, leggera e con una persona che ci tiene davvero al fatto che io stia bene”.

La fine della storia con Luca era stata abbastanza chiacchierata. “Dopo solo otto ore mi ha detto che non guardavamo il mondo con gli stessi occhi. Mi sono sempre sentita inadatta perché criticata per il modo di vestire, per gli occhiali, per il cappello. La mia domanda era: perché hai scelto me e non un’altra che era come volevi tu? Io non voglio diventare come vuoi tu”.