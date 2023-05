Davvero pazzesco ciò che è successo nelle scorse ore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessandra Somensi, ha sorpreso tutti con una foto che avrà lasciato di stucco anche Luca Daffrè. La relazione tra l’ex tronista e la giovane è durata un batter d’occhio, infatti le loro strade si sono separate immediatamente perché non si trovavano assolutamente d’accordo. E sono anche piovute delle accuse, che hanno reso più incandescente l’addio.

Tra l’altro, poche ore prima che Alessandra Somensi sorprendesse Luca Daffrè, lei aveva rotto il silenzio a Tvpertutti.it: “Credo che comunque nulla accada per caso, quindi cerco di trovare il bello anche in questo. Comunque non ho avuto più modo di sentirlo, mi sarebbe piaciuto avere un confronto soprattutto dopo che ho visto che lui ha creduto alle segnalazioni. Non ha chiesto prima a me, ma si è rivolto al web mettendomi in cattiva luce”.

Alessandra Somensi sorprende Luca Daffrè: “Con chi è a pranzo”

Ma è davvero quasi sconvolgente ciò che ha fatto Alessandra Somensi poche ore fa. Ha scelto il suo profilo Instagram ufficiale per far conoscere a Luca Daffrè e ai suoi follower con chi ha deciso di condividere il pranzo nella giornata di sabato 27 maggio. Era una cosa impensabile fino a poco tempo fa, come ha ammesso la stessa ex di lui. Ma è accaduto davvero ed è una chiara risposta nei confronti dell’ex tronista della trasmissione di Canale 5.

Alessandra ha postato la foto, mentre era insieme ad Alice Bologna, ovvero la non scelta di Luca Daffrè. Da rivali in amore si sono ritrovate insieme a pranzo e probabilmente sta nascendo pure un bel rapporto di amicizia. La Somensi ha scritto: “Chi l’avrebbe mai detto“. Ed è effettivamente così, infatti nessun telespettatore avrebbe scommesso nemmeno un centesimo su questo incontro. Invece Daffrè in qualche modo le ha avvicinate a sorpresa.

Chissà se Luca risponderà in qualche modo, quindi in modo implicito o esplicito, a questa sorta di provocazione fatta da Alessandra e Alice. Davvero un momento quasi storico, con due ex corteggiatrici mai così vicine.