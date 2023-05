Il pubblico di Uomini e Donne è ancora incredulo per la separazione immediata tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi. Si è trattato di una delle storie più brevi in assoluto, infatti si sono detti addio appena nove giorni dopo la scelta davanti a Maria De Filippi e agli altri presenti. E ora è stata lei a parlare ufficialmente per la prima volta, dopo che i suoi sogni si sono infranti così precocemente. Ovviamente la delusione è stata immensa per l’ex corteggiatrice.

Subito dopo la brutta notizia sull’ormai ex coppia di Uomini e Donne, Luca Daffrè e Alessandra Somensi si erano battibeccati a distanza. Lei aveva inizialmente fatto sapere: “Dopo solo otto ore mi ha detto che non guardavamo il mondo con gli stessi occhi. Mi sono sempre sentita inadatta perché criticata per il modo di vestire, per gli occhiali, per il cappello. La mia domanda era: perché hai scelto me e non un’altra che era come volevi tu? Io non voglio diventare come vuoi tu”, la risposta di Alessandra a cui Luca Daffrè ha replicato pubblicando lo screen di una chat che lei avrebbe con alcuni suoi fan.

Uomini e Donne, Luca Daffrè e Alessandra Somensi: parla lei dopo l’addio

Ha deciso di scegliere il sito Tvpertutti.it per soffermarsi su quanto successo dopo Uomini e Donne con Luca Daffrè. Alessandra Somensi è stata molto chiara e ha anche rivelato quali siano attualmente i rapporti tra i due, in seguito alla separazione definitiva. Ovviamente il suo umore non è alto, ma la situazione va migliorando “Ad oggi dico di stare bene, ho metabolizzato il palo che ho preso e sto cercando di ritrovare la Ale di un mese fa. Avendo avuto poche relazioni, anche se per un breve periodo mi ero affezionata“.

Poi Alessandra di UeD ha voluto aggiungere: “Credo che comunque nulla accada per caso, quindi cerco di trovare il bello anche in questo. Comunque non ho avuto più modo di sentirlo, mi sarebbe piaciuto avere un confronto soprattutto dopo che ho visto che lui ha creduto alle segnalazioni. E non ha chiesto prima a me – ha aggiunto a Tvpertutti.it -, ma si è rivolto al web mettendomi in cattiva luce”. Si è anche soffermata sul suo possibile futuro sempre nel mondo della televisione.

Lei si riferiva alle accuse di Luca, il quale aveva fatto intuire che la giovane avesse avuto contatti con altri ragazzi. Poi sul futuro Alessandra ha svelato: “Io sul trono? Ho iniziato questo percorso per crescere e migliorare tanti lati di me quali la timidezza. Al momento ci sono ancora tante cose da migliorare. E voglio trovare un ragazzo per me”.