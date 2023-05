Luca Daffrè e Alessandra Somensi dopo UeD, è finita prima di iniziare. Il rumor, la conferma della rottura da parte degli ex volti del programma e ora i retroscena, tra accuse pesanti e pure chat private rese pubbliche. Si è capito che tronista e corteggiatrice sono stati fidanzati per sole 8 ore dopo la scelta che aveva emozionato il pubblico. Nemmeno un giorno, perché a quanto pare i due non hanno fatto neanche in tempo a scambiarsi i numeri di telefono una volta lasciati gli studi di Maria De Filippi che hanno discusso e si sono mandati a quel paese.

A dare lo scoop era stata Deianira Marzano, che aveva ricevuto una segnalazione da un’utente. A stretto giro la conferma di Luca Daffrè, che prima di rendere privato il suo account social aveva parlato di ‘incomprensioni’. Ma poi sono iniziati i botta e risposta pesanti, con lui che ha fatto anche allusioni a terze persone, come abbiamo raccontato nell’articolo qui sotto, e la replica di lei sempre a mezzo social.

Luca Daffrè e Alessandra Somensi, spuntano pure le chat private

“Dopo solo otto ore mi ha detto che non guardavamo il mondo con gli stessi occhi” […] “Mi sono sempre sentita inadatta perché criticata per il modo di vestire, per gli occhiali, per il cappello. La mia domanda era: perché hai scelto me e non un’altra che era come volevi tu? Io non voglio diventare come vuoi tu”, la risposta di Alessandra a cui Luca Daffrè ha replicato pubblicando lo screen di una chat che lei avrebbe con alcuni suoi fan.

Si legge: “Mammamia non so come uscirne”. E sotto il commento dell’ex tronista: “Quando una non sa come uscirne inizia a inventarsi le cagat3, se parlassi io!“. Storia poi condivisa anche dalla stessa ex corteggiatrice che ha aggiunto: “Parla, ti giuro sono tutta orecchie!“. Da qui Storia sparita, ma lei ha continuato e spiegato: “Quello era un gruppo Telegram nato durante il programma per darci supporto. Dopo che lui aveva pubblicato la storia a sfondo nero, erano arrivati tutti i messaggi tipo “oddio cos’è successo?” e simili, quindi ho iniziato ad argomentare”.

“Quando poi ho visto che quell’altra gossippara (Deianira Marzano, ndr) aveva iniziato ad attaccarmi con questi screenshot infondati ho commentato ‘Non so come uscirne’”. “Per me la cosa finisce qui. Andare avanti in questa guerra fondata sul nulla non porta a niente. Io sto nel mio, consapevole della persona che sono e delle cose che ho detto e fatto. Su una cosa si poteva attaccare per provare a uscirne pulito, perché ero inattaccabile e l’ha inventata”. Sarà finita qui o ci saranno altre puntate?