“Ah, c’era un terzo incomodo”. Luca Daffrè e Alessandra, clamorosa verità sull’addio degli ex UeD: chi spunta fuori

“Sceglierà Alessandra perché è quella che gli direbbe di sì anche domani. Ma non durerà sette giorni. Per una copertina. Ne riparleremo”. Con queste parole Alessia Spagnulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, aveva commentato la futura scelta del tronista Luca Daffrè. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi l’aveva appena eliminata dalla schiera delle corteggiatrici e la giovane aveva rilasciato un’intervista al Magazine di UeD.

E ci aveva visto lungo Alessia Spagnuolo, perché la scelta è stata Alessandra e la loro storia è durata pochissimo. “Siete stati di supporto, grazie a tutti voi, è stato tutto bellissimo, una bella scoperta”, sono state le parole di ringraziamento di Alessandra Somensi dopo il bacio scambiato con Luca sotto la cascata di petali di rose rosse nello studio di Uomini e Donne.



Addio Luca Daffrè e Alessandra di UeD, lei si sentiva con l’ex fidanzato

Come detto la loro storia è durata appena una settimana. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Deianira Marzano. “Scoop! Alessandra e Luca si sono già lasciati. La fonte è super certa, lo ha detto lei ad un’amica con cui abbiamo un parente in comune“, si leggeva nella Instagram story pubblicata dall’influencer napoletana a cui era arrivata la segnalazione sulla coppia nata a Uomini e Donne.

Poi la conferma dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca Daffrè: “Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle amiche invece di parlare con me, siccome aspettavo un confronto fino a ieri) preferisco darvi io spiegazioni”. E ancora: “Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna”.

Luca Daffrè ha spiegato di essere stato “sincero dal primo momento”, e che la sua scelta è stata “voluta e sentita, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo”. Dopo la conferma è arrivata un’altra clamorosa notizia. Il vero motivo dell’addio sarebbe stata la presenza di un terzo incomodo. Tra alcuni commenti contro Luca Daffrè l’ex tronista ha scritto: “O forse era lei che aveva altre situazioni?”. A questo proposito Deianira Marzano ha ricevuto un’altra segnalazione in cui si dice che Alessandra stava continuando a sentire il suo ex fidanzato. Questo, quindi, sarebbe il vero motivo dell’addio della coppia.