E Luca Daffrè ha fatto la sua scelta a UeD. Le anticipazioni lo avevano già svelato, ma il pubblico ha potuto vedere la puntata su Canale 5 solo ora. Il tronista, collega di Nicole Santinelli, ha concluso in bellezza il suo percorso: ha scelto Alessandra, che gli ha risposto di sì. Quindi la cascata di petali rossi e il bacio di rito. Scelta per certi versi anomala perché ha deciso di chiamare in studio solo lei, andando a parlare con le altre due corteggiatrici non scelte in un secondo momento, fuori dallo studio.

“Oggi ho fatto una scelta e ho scelto Alessandra. Ho capito che era la persona che mi faceva stare bene” – ha detto Luca Daffrè rivolgendosi alle ragazze – Ho preferito magari non vedere voi per portare avanti una cosa senza prendervi in giro”. “Penso che tu abbia fatto la scelta giusta“, gli ha detto Camilla. E Alice: “Va benissimo. Non ti preoccupare, stai sereno. Spero tu abbia fatto una scelta di cuore. Noi ci siamo visti tre volte“.

Leggi anche: “Non si può vedere”. UeD, bufera dopo la scelta di Luca Daffrè. Pubblico deluso: “Cafonata”





Luca Daffrè scelta, la prima foto dopo UeD

Insomma, è andato tutto bene. Dopo, come si vede su Witty Tv, Luca Daffrè e Alessandra hanno chiacchierato un po’ con la redazione di UeD per raccontare le prime emozioni vissute insieme. La ormai ex corteggiatrice ha spiegato di essersi sorpresa della decisione del tronista: “Le sensazioni che provo per te le sai, mi fai venire caldo, il batticuore”.

“Dobbiamo capire fuori come stiamo, dovevo capire cosa siamo. Secondo me qui sono riuscito a conoscere solo una piccola parte di te” ha aggiunto Luca. E lei: “C’è complicità tra noi, possiamo fare tanto insieme. Cosa vuoi di più? Ho rimandato il viaggio, lo rifarei altre mille volte. Ti porterò con me”. Quindi sui social è arrivata la prima foto di coppia.

“Primo selfie di coppia”, si legge nella didascalia del post pubblicato dal profilo social di UeD. Luca Daffrè e Alessandra sorridono felici davanti allo specchio e si stringono forte. A stretto giro è arrivata anche una Storia di lei: “Nonostante il percorso sia stato breve ma per me intenso, ci tengo a ringraziare ognuno di voi. Vi leggo tutti, grazie”.