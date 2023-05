Questa volta il gossip aveva ragione: è davvero finita tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi. A pochissimo dalla messa in onda della scelta a UeD (succedeva l’8 maggio scorso), ex tronista ed ex corteggiatore si sono già detti addio. A lanciare il rumor era stata Deianira Marzano. Nelle scorse ore l’esperta di gossip ha sganciato la bomba sui due protagonisti del dating show di Maria De Filippi. “Alessandra e Daffrè si sono lasciati. Diciamo che non è neanche iniziata“, il commento alla segnalazione ricevuta da una sua follower tra le Storie.

“Scoop! Alessandra e Luca si sono già lasciati. La fonte è super certa, lo ha detto lei ad un’amica con cui abbiamo un parente in comune“, aveva scritto l’utente in questione a Deianira Marzano. La notizia dell’addio di questa coppia freschissima uscita dallo studio di UeD ha fatto presto il giro di siti e giornali, anche se come spesso succede in questi casi bisogna comunque aspettare una conferma (o smentita) dai diretti interessati. Che ora è arrivata.

Luca Daffrè conferma: perché è finita con Alessandra di UeD

La conferma in questo caso. Luca Daffrè ha affidato a una Storia di Instagram la sua versione dei fatti. “Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle amiche invece di parlare con me, siccome aspettavo un confronto fino a ieri) preferisco darvi io spiegazioni”.

Con queste parole l’ex tronista di UeD ha iniziato il suo messaggio social con il quale ha annunciato la fine della storia con Alessandra. E spiegato perché è finita: “Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere“, ha aggiunto. Ma qualcosa, al di fuori del programma, non deve essere andata come sperato.

“Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna”, ha continuato Luca Daffrè assicurando però che durante il suo percorso è stato “sincero dal primo momento”, e che la sua scelta è stata “voluta e sentita, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo”. Intanto, per la cronaca, l’ex tronista ha reso privato il suo profilo Instagram.