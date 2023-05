“Sì, è tutto vero”. Carlo Conti è stato ha già informato: la notizia risuona nei corridoi Rai

Carlo Conti, la notizia lo ha raggiunto poco fa: ieri sera il conduttore è stato protagonista della nuova puntata di ‘I migliori anni’, format sempre più di successo in onda su Rai 1. Per chi non lo conosce il programma consiste in una gara tra decenni e ha lo scopo di rivivere gli anni più belli della nostra vita attraverso una selezione degli anni più significativi del dopoguerra italiano, con la partecipazione di numerosi ospiti nazionali e internazionali, dimostrando però che (come dice anche il conduttore) la memoria non è nostalgia.

>“Purtroppo è così”. Licia Colò, la brutta notizia nel privato: “Ve lo annuncio io”

In ogni edizione vi è una gara tra vari decenni (dagli anni sessanta agli anni novanta) con la partecipazione di numerosi ospiti musicali, ed era spunto per rievocare fatti storici e personaggi famosi apparsi nella televisione dell’epoca. Le esibizioni venivano quindi giudicate da una platea di cento diciottenni, ma ciò che decretava la vittoria della serata era il televoto, per cui nell’ultima puntata veniva celebrato il decennio musicale vincitore.





Carlo Conti vince la gara dell’auditel di sabato 20 maggio

Un format di successo. Nella giornata di ieri 20 maggio Carlo Conti ha infatti vinto la gara dell’auditel. Scrive Davide Maggio come: “Nella serata di ieri, sabato 20 maggio 2023, su Rai1 I Migliori Anni dell’Estate ha conquistato 3.894.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale5 Come un gatto in tangenziale ha raccolto davanti al video 2.023.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 Speciale Tg2 Post ha interessato 749.000 spettatori (4%)”.

“Su Italia1 Shrek ha intrattenuto 1.189.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Callas segreta – Speciale La gioia della musica sigla 899.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Controcorrente Speciale totalizza un a.m. di 687.000 spettatori (3.7%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 456.000 spettatori con il 3%. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto è seguito da 541.000 spettatori (3.2%). Sul Nove LBA Playoff segna 116.000 spettatori (0.7%)”.

Su Rai4 Black Butterfly raggiunge 498.000 spettatori e il 2.7%. Su Iris Prisoners arriva a 635.000 spettatori (4%). Per Carlo Conti, quindi, una vittoria su tutta la linea. Per il conduttore una soddisfazione personale visto che il format è un programma di sua invenzione.