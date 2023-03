La5, la rete digitale del gruppo Mediaset, spesso trasmette la replica della puntata del GF Vip 7 condotto da Alfonso Signorini. Un modo per consentire al pubblico di rivedere quello che è accaduto in studio e in casa la sera prima e per consentire a chi non ha avuto la possibilità di non assistere alla diretta su Canale 5 di non perdersi le storie dei vipponi. In questo caso venerdì 3 marzo sarebbe dovuto andare in onda l’appuntamento del 2 marzo, quello che poi ha visto l’eliminazione di Sarah Altobello oltre che altri grandi colpi di scena.

E, invece, nulla di tutto questo è andato in onda su La5. Infatti secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano e conferma il palinsesto ufficiale di Mediaset, la puntata del GF è stata sostituita dal film “Un’ottima annata” e di conseguenza la replica del reality non è andata in onda. Si tratta di una decisione importante che arriverebbe direttamente dai piani altissimi dell’azienda di Cologno Monzese e in particolare da Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato del gruppo.

GF Vip, stop alla replica su La5: decisione di Pier Silvio Berlusconi

Pertanto è stata sospesa la replica della diretta del GF Vip 7 trasmessa su La5: e la decisione sarebbe arrivata dall’ad di Mediaset, infastidito dai toni utilizzati nel programma. Pare che alla base della scelta di Berlusconi ci sia un eccesso di volgarità e parolacce, oltre ai toni accesi delle discussioni. Per questi motivi sarebbe stata cancellata la replica del reality che solitamente va in onda su La5 il giorno dopo la diretta. Berlusconi in persona avrebbe visionato attentamente la puntata prima di stabilire che quanto trasmesso in diretta nella serata di ieri rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico.

Stando a quanto riferisce il portale Fanpage.it che cita fonti ben informate, la decisione di Pier Silvio Berluscono sarebbe arrivata dopo una serie di richiami. Non si tratterebbe al momento di una bocciatura nei confronti di Alfonso Signorini, il conduttore del GF Vip 7. Infatti i due si troverebbero sulla stessa lunghezza d’onda e si sarebbero parlati a lungo, elemento che spiegherebbe il richiamo all’ordine del presentatore nel corso della diretta del 2 marzo.

Il problema – secondo la ricostruzione di Fanpage – risiederebbe in una serie di scelte autoriali che avrebbero favorito la discesa del reality verso il basso, almeno dal punto di vista del linguaggio. Dopo avere chiesto più volte un cambio di rotta, mai arrivato, è scattata la decisione di interrompere la messa in onda delle dirette su La5.