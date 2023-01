“Mediaset ha deciso”. GF Vip, c’è la conferma ufficiale: Alfonso Signorini sa già tutto

La decisione era nell’aria e alla fine è arrivata. Era abbastanza chiaro che Mediaset dopo i Mondiali (che hanno catalizzato l’attenzione per il grande pubblico) e la pausa natalizia dovesse succedere qualcosa per quanto riguarda la programmazione del GF Vip: il reality è giunto alla settima edizione, Mediaset si affida da anni alla conduzione di Alfonso Signorini e le vicende dei vipponi appassionano sempre il pubblico: tra una litigata e l’altra resta sempre quella voglia di scoprire cosa succede nella casa più spiata d’Italia.

E allora si torna al doppio appuntamento settimanale: infatti nei primi mesi di trasmissione, il Grande Fratello Vip andava in onda due volte alla settimana, precisamente il lunedì e il giovedì. Poi sono arrivati i Mondiali e Mediaset ha deciso di dimezzare le puntate in diretta: a Cologno Monzese erano consci del fatto che gran parte del pubblico decidesse di concedersi una pausa con le partite di calcio e quindi era inutile una controprogrammazione con il GF Vip.

GF Vip, torna il doppio appuntamento lunedì e giovedì

Ora la scorpacciata di calcio è terminata e con il nuovo anno Mediaset ha pensato ad una nuova programmazione anche per il GF Vip. Il tutto alla luce della volontà del Biscione di fare controprogrammazione anche nella settimana del Festival di Sanremo: negli ultimi anni, infatti, si era sempre deciso di bloccare i programmi nei giorni della kermesse in diretta dall’Ariston perché si sa che il pubblico è sempre molto fedele alle canzoni del Festival. Ma questa volta Mediaset ha voluto fare concorrenza alla Rai.

E allora proprio dalla settimana di Sanremo, torna il doppio appuntamento con il GF Vip, il lunedì e il giovedì. Inizialmente si pensava al venerdì, poi si è optato per la soluzione classica. “il Grande fratello vip 7 regala a Canale 5 ascolti sicuri per due volte la settimana e tornerà a regalarli molto presto. Come è noto dalla settimana del Festival di Sanremo il Grande fratello vip 7 tornerà per la gioia di Publitalia a due puntate settimanali, nella logica di controprogrammazione all’evento tv dell’anno decisa dall’azienda fondata da Silvio Berlusconi, ma se in un primo momento la puntata che doveva accompagnarsi a quella classica del lunedì era stata appoggiata il venerdì sera, negli ultimi giorni ci sono stati dei cambiamenti nei palinsesti Mediaset”, si legge su TvBlog che ha anticipato la notizia.

Gli altri due programmi Mediaset che sfideranno Sanremo sono Le Iene che andrà come al solito in onda il giovedì su Italia 1 e C’è posta per te condotto da Maria De Filippi che di sabato andrà a scontrarsi con la serata finale del Festival. Insomma non resta che attendere qualche altro giorno per capire se la scelta di Mediaset sarà stata corretta.