Brutte notizie per il pubblico di Mediaset. Un programma è stato praticamente cancellato e non verrà più trasmesso, nonostante ci fosse stato l’annuncio top a tal riguardo. Un vero e proprio colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole e ora c’è voglia di saperne di più. Tutto è stato riferito da Casa Pipol e in particolare dall’autore Marco Salvati, che si è soffermato su diverse trasmissioni tv. Non si poteva non partire dall’attesissimo ritorno di Ilary Blasi con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Infatti, su questo reality show Mediaset è stato molto chiaro, infatti è riconfermato a dispetto di un altro programma cancellato dal palinsesto. Salvati ha quindi rivelato su L’Isola dei Famosi: “L’Isola riparte ufficialmente dopo l GF Vip e al momento sono previste dieci puntate”. Ovviamente in base agli ascolti televisivi che poi otterrà Ilary Blasi non è nemmeno da escludere che il Biscione possa prolungare il reality, ma sono decisioni che saranno prese una volta iniziata la trasmissione.

Mediaset, cancellato un programma: qual è

Grande amarezza dei telespettatori c’è stata, quando si è letta l’anticipazione legata a Mediaset e al fatto che un programma sia stato cancellato a sorpresa. Eppure era stato precedentemente annunciato nei palinsesti televisivi, ma poi è accaduto l’imprevisto. Inoltre, nessun problema per la messa in onda di Temptation Island, come svelato da Gabriele Parpiglia sempre a Casa Pipol: “Credo che facciano doppio Temptation Island quest’anno”. Forse per recuperare l’anno scorso, quando Bisciglia non ha lavorato.

A saltare è invece il reality show La Talpa, come annunciato da Marco Salvati: “I diritti sono passati da Mediaset alla Fascino di Maria De Filippi. Credo che lei non se ne sia più interessata ed è rimasto negli scatoloni. Mi dispiace perché quello sarebbe veramente un ritorno spettacolare, facciamo una petizione”. Chissà se prima o poi la conduttrice televisiva ritornerà a soffermarsi sul programma, ma allo stato attuale non ci sarebbe l’interesse per realizzare il clamoroso ritorno de La Talpa a Mediaset.

Per chi non lo ricordasse, La Talpa ha avuto la prima edizione su Rai2 dal 30 gennaio al 2 aprile del 2004, poi nel 2005 e nel 2008 è stato trasmesso su Italia 1. Il 29 giugno del 2022 era stato annunciato il suo ritorno a Mediaset, ma finora nessuno ha fornito altri particolari. E ora c’è questa notizia della possibile cancellazione.