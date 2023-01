“Squalificatela subito!”. Scoppia il ‘caso’ bestemmia al GF Vip: frase choc davanti ai vipponi (VIDEO)

GF Vip 7, scoppia il ‘caso’ della bestemmia. Regole ben precise orientano gli atteggiamenti dei concorrenti, ma nella storia del reality show di Alfonso Signorini accade anche che non vengano del tutto rispettate. Un linguaggio consono al format del programma che coe tutti sanno si svolge sotto gli occhi vigili delle telecamere e sempre a microfoni accesi. Scoppia l’ennesimo caso di bestemmia, eppure un video del momento tenderebbe a scagionare la concorrente.

Bestemmia al GF Vip 7, tutti gli occhi puntati sulla concorrente. Nelle ultime ore su Twitter non fa che circolare il video del momento e a detta di molti la gieffina non lo avrebbe detto. Un dettaglio non scappa al pubblico: la concorrente in questione si troverebbe anche al televoto che prevede l’inevitabile eliminazione settimanale.

Leggi anche: “È da squalifica”. GF Vip, Dana a forte rischio dopo la frase choc in arabo (VIDEO)





Bestemmia al GF Vip 7, tutti gli occhi puntati su Nicole Murgia: “Lo ha detto davvero?!”

Infatti stiamo parlando proprio di Nicole Murgia già incline al rischio di abbandonare il game a causa dei non troppi apprezzamenti riscossi nel corso della sua esperienza tra le pareti della casa più spiata d’Italia. E nonostante sarebbero in molti a volerla vedere uscire, comunque resta il fatto che la bestemmia di Nicole Murgia è stata messa in discussione. Tutto è avvenuto quando la concorrente si trovava nel cortiletto quando avrebbe proferito la fatidica espressione. Sotto accusa? (“Ruba, alza le mani… Ecco cosa fa”. GF Vip 7, accuse choc a Oriana: scoppia la polemica).

Così è parso in un primo momento, per poi mettere in seria discussione la bestemmia. La gieffina avrebbe in realtà detto un “Oddio” e non altro nella frase “Oddio giocà ca attacco de panico”. Ovviamente per gli hater quale momento migliore per affondare il colpo? Solo gli autori del programma potranno esprimersi in tal senso dopo aver effettuato le dovute verifiche del caso e decidere di conseguenza eventuali provvedimenti disciplinari, posto che il televoto non proceda a eliminare la Murgia dal gioco.

La Murgia non ha bestemmiato. Dice "oddio giocà co attacco de panico…"#GFvip pic.twitter.com/xykkoRt96F — VeryInutilPeople.it (@veryinutil) January 13, 2023

E a proposito di Nicole, resta inoltre da capire quale reazione avrà avuto dopo la notte di passione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che sembrano abbiano deciso finalmente di lasciarsi andare non solo sotto le coperte ma anche dentro l’armadio. Insomma, al GF Vip 7 i colpi di scena tengono alta l’asticella della curiosità. La prossima messa in onda potrebbe chiarire le dinamiche emerse negli ultimi giorni.