Situazione poco piacevole per Oriana Marzoli al GF Vip 7, che non solo deve fare i conti con alcune incomprensioni nella casa più spiata d’Italia ma anche con attacchi che giungono fuori. Ovviamente, in questo caso, ne è ancora all’oscuro ma molti utenti si sono scagliati contro la vippona, che dovrà adesso cercare di convincere anche i più scettici. A parlare in queste ore è stata una persona vicinissima ad una compagna di avventura della venezuelana, che quando sarà informata non sprizzerà certamente gioia.

Intanto, parlando di ciò che sta accadendo al GF Vip 7, Oriana Marzoli ha avuto un litigio con Daniele Dal Moro. Tutto è iniziato quando Daniele ha precisato di non sentirsi pronto ad alcun tipo di legame: ” Io sono carino con te in questi giorni perché mi va di esserlo. Poi domani posso smettere, non è detto che mi stia sempre bene. Io sono serio, cosa dovrei dire di te?”. Parole che hanno innescato un immediato botta e risposta: “Anche io sono seria, non è che vado al letto con chiunque”.

Leggi anche: “Vi ho beccati”. GF Vip 7, Oriana furiosa con Daniele Dal Moro: tra loro spunta un’altra





GF Vip 7, Oriana Marzoli attaccata fuori dalla casa: “Ruba e alza le mani”

Incredibile quanto detto all’esterno del GF Vip 7 contro Oriana Marzoli. Sicuramente i fan della giovane vippona reagiranno duramente dinanzi a questo attacco verbale violentissimo di una delle personalità, che più di tutte è spiccata in questi mesi di reality show. Stiamo parlando di una parente di una gieffina, che ha esclamato: “Nel suo percorso ruba, alza le mani, parla di continuo in spagnolo, origlia. Ma ha rispetto almeno di qualche regola in questo gioco?”, ha chiesto infine in maniera ironica.

Ad aver scritto questo messaggio è stata la sorella di Nikita Pelizon, Jessica. Tra l’altro Oriana è stata accusata dal popolo del web di body shaming nei confronti della modella triestina, dato che ha detto: “Ha le gambe da maschio”. I seguaci di Jessica Pelizon hanno commentato: “Ma va, per lei è tutto lecito”, “Mamma mia, non ho mai visto un Grande Fratello così brutto e così denigratorio”, “Purtroppo questi sono i concorrenti che piacciono agli autori”. Ma c’è anche chi l’ha criticata pesantemente.

Nel suo percorso,ruba,alza le mani,parla di continuo in spagnolo,origlia ma ha rispetto almeno di qualche regola in questo gioco??? https://t.co/8ttgJVdJ4F — Jessica (@JeyPelizon) January 13, 2023

Chi ha attaccato Jessica Pelizon ha invece scritto: “Quando toglieranno i social ai parenti? Avete rotto il ca***”, “Ma perché non pensi a fare il tifo per tua sorella e basta?”, “Stai diventando patologica”, “Mio Dio, ma che pa*** che sei”. Vedremo se ci sarà in futuro un confronto tra la sorella di Nikita e Oriana Marzoli.