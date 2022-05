Barù ha inaugurato il suo nuovo ristorante a Milano. Si chiama Braci ed è un Temporary Restaurant che offre un’ampia selezione di carne alla brace e anche qualche pesce. Barù è infatti un food blogger, cuoco ed esperto di vini e anche all’interno della casa del GF Vip 6 ha spesso deliziato i suoi coinquilini con carne alla brace e ricette che hanno riscosso grande successo. “Faccio carne alla griglia da quando sono nato, mia madre mi faceva cuocere le bistecche anche se mi riprendeva costantemente sulla cottura: ‘Toglila, non vedi che è troppo cotta!’”, racconta Barù a Vanity Fair.

Barù all’interno della Casa del Grande Fratello si è fatto notare per le sue capacità di cucinare carne alla brace. È un fan del barbecue e ha spiegato questa sua grande passione: “Tutto è più buon cucinato alla brace, dà più sapore. Sicuramente la carne più grassa è la più indicata, dall’agnello al manzo al maiale, tranne la selvaggina”. Il ristorante di Barù propone lampredotto in cocotte, lo scottadito di agnello con chimichurri marchigiano e un mix di maiale alla toscana.





Barù gaffe inaugurazione ristorante: non riconosce Rosalinda Cannavò

Per quanto riguarda i prezzi, questi ultimi sono alla portata di tutti. Infatti i panini costano 12 euro, i primi tra i 10 e i 12 euro, i contorni di felafel e verdure costano dagli otto ai 12 euro. Il prezzo più alto sono i 18 euro della battuta di calamari alle erbette. L’inaugurazione del ristorante è stata l’occasione per rivedere alcuni protagonisti del GF Vip 6 a cui Barù ha partecipato e che lo ha visto protagonista soprattutto nella parte finale per il flirt con Jessica Selassiè.

Infatti il piatto forte della serata è stato proprio l’incontro tra Barù e Jessica Selassiè. Tra loro tanti sguardi d’intesa, forti abbracci, rossori in volto e tanta complicità. Hanno anche posato per una bellissima foto insieme. Ma ancora una volta non è scoccata la scintilla. I due continuano ad essere grandi amici anche al di fuori della casa del GF Vip. C’è anche stato spazio per una gaffe commessa proprio da Barù durante l’intervista che ha concesso a Casa Chi poco prima dellìinaugurazione alla quale hanno partecipato anche Davide Silvestri, Giucas Casella, Giulia Salemi, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.

Quest’ultima è stata al centro di un momento piuttosto imbarazzante: ripreso da Casa Chi, Barù ha commesso una gaffe. Il padrone di casa, infatti, sembrava non ricordarsi il nome di Rosalinda Cannavò: “Signorina come si chiama lei?”, ha chiesto all’ex gieffina. “Come mi chiamo io? Non sai il mio nome? Io sono profondamente offesa… scherzo”, ha risposto Rosalinda, decisamente imbarazzata.

Barù apre il suo ristorante: quanto costa un pranzo al Braci di Milano