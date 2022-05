I concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Alfonso Signorini in onda su Canale 5, sono rimasti nel cuore dei telespettatori, che ancora oggi, a distanza di oltre tre mesi dalla finalissima che ha visto vincitrice Jessica Selassié, la principessa etiope che ha vissuto questa esperienza insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, continuano a indagare e a interessarsi alla loro vita privata.

Basti pensare a Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, freschi di rottura dopo la storia d’amore iniziata proprio nella casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia è finita da un mese ma ogni giorni saltano fuori retroscena inediti e dichiarazioni sul clamoroso addio.





Jessica Selassié all’inaugurazione del ristorante di Barù

Tante attenzioni anche su Barù e Jessica Selassié (sorella di Lulù e Clarissa), con il nipote di Costantino della Gherardesca che ha deciso di rompere il silenzio e spiegare quale sia realmente il rapporto con la princess. In tanti hanno tifato per la ‘coppia’, soprannominata Jerù, ma il food blogger ha chiarito che tra lui e Jessica Selassié c’è solo amicizia.

Nel corso di un’intervista radiofonica a ‘Non Succederà Più’ di Giada Di Miceli, Barù ha spiegato: “Noi due siamo amici, siamo ancora amici. Se una persona mi piace mi faccio avanti, non so perché lei non l’abbia capito. I Jerù? Abbiamo un fandom enorme, sono carini e non li vorrei deludere ma non stanno capendo”.

E da buona amica, anche se in tanti hanno visto qualcosa di diverso, Jessica Selassié è stata pizzicata da Chi all’inaugurazione del nuovo ristorante di Barù. I due sono stati filmati e dal video pubblicato dall’account del magazine diretto da Alfonso Signorini si nota un certo imbarazzo tra i due, tra sguardi e risate che continuano a far sognare i loro fan.

“Davvero non avete capito?”. Barù e Jessica Selassié, parla ai fan: “Cosa siamo io e lei”