Ormai siamo quasi a ridosso della stagione estiva e il ‘GF Vip 6’ è un lontano ricordo, ma i protagonisti dell’ultima edizione del reality show di Alfonso Signorini sono rimasti nel cuore della gente. E ancora oggi si parla costantemente di ciò che stanno facendo all’esterno del programma. Ancora una volta le attenzioni si sono rivolte su Barù e Jessica Selassié, con il nipote di Costantino della Gherardesca che ha deciso di rompere il silenzio e spiegare quale sia realmente il rapporto con la princess.

A proposito di Barù e Jessica Selassié, lei nei giorni scorsi ha dato vita ad alcune Instagram stories. Lo sfondo in cui era presente la princess etiope durante quei brevi video presentava una cornice dorata di un quadro e un divano di colore bianco, come riferito da ‘Novella 2000’. E questi oggetti presenti nelle stories di Jessica apparterrebbero al food blogger. Dunque, se fosse vero, lei in quel momento si trovava quindi nell’abitazione dell’ex gieffino. Anche se conferme non ce ne sono state.





Barù parla di Jessica Selassié: “Siamo solo amici”

Nelle scorse ore Barù ha deciso di rilasciare un’intervista radiofonica a ‘Non Succederà Più’ di Giada Di Miceli e le domande nei suoi confronti non potevano non ricadere anche su Jessica Selassié. La vincitrice del ‘GF Vip 6’ ha sempre manifestato grande interesse nei riguardi dell’uomo, ma da parte sua non c’è mai stato quel sentimento forte se non di amicizia. E ora, dopo altre voci circolate in queste settimane, lui ha voluto fugare tutti i dubbi e ha svelato che tipo di rapporto ci sia oggi con lei.

Nel corso di questa sua chiacchierata con la Di Miceli, Barù ha vuotato il sacco su Jessica Selassié: “Noi due siamo amici, siamo ancora amici. Se una persona mi piace mi faccio avanti, non so perché lei non l’abbia capito. I Jerù? Abbiamo un fandom enorme, sono carini e non li vorrei deludere ma non stanno capendo”. E poi ha fatto intendere di essere assolutamente una persona vera, a differenza di altri che nella Casa più spiata d’Italia avrebbero deciso di fingere per farsi ben volere dal pubblico.

Infine, Barù ha quindi affermato sul programma di Canale 5: “Molta gente ha iniziato una storia d’amore là dentro perché non ha nulla da dire e allora gioca. Il mio cachet? Mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no. A Natale dovevo fare i regali, le cene. Purtroppo ci sono rimasto tre mesi nella Casa”. Staremo a vedere se i Jerù comunque si metteranno l’anima in pace o crederanno ancora ad un ‘miracolo’.

