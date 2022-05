Clamoroso colpo di scena in vista su Jessica Selassié. Un dettaglio molto importante ha fatto scatenare tutti i fan della vincitrice del ‘GF Vip 6’, che tutti hanno notato immediatamente. Che sia una svolta definitiva sulla sua vita privata? Difficile dirlo con certezza, ma sta di fatto che ‘Novella 2000’ ha fornito informazioni molto interessanti su quello che potrebbe essere successo. I dubbi sono davvero molti e staremo a vedere se lei se la sentirà di intervenire su questa questione.

Intanto, il video che immortala Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi è diventato subito virale anche se, di fatto, si vedono solo due persone che prendono un caffè in un bar aperto. Insomma, niente di equivoco. Eppure ora viene fuori un retroscena: secondo Amedeo Venza, la “paparazzata” sarebbe stata organizzata proprio da Alex Belli. “Jessica e Simone (amico intimo di Alex Centovetrine) tutto organizzato dai lui. Povera Jessica, le stanno facendo credere che in tv si va avanti così. Fonti attendibili mi avevano anche detto che doveva esserci un altro al posto di questo Simone”.





Jessica Selassié a casa di Barù?

Nelle scorse ore Jessica Selassié ha dato vita a diverse storie, postate sul suo profilo Instagram ufficiale. L’argomento inerente queste stories ha riguardato alcune sponsorizzazioni e fin qui non c’è niente di sospetto. Si è trattato infatti di un momento lavorativo da parte della sorella di Clarissa e Lulù. Ma i suoi instancabili ammiratori hanno sottolineato un aspetto molto interessante, riguardante ciò che la circondava. Ed è uscita subito un’ipotesi clamorosa, se dovesse essere confermata.

L’ipotesi su Jessica Selassié ha coinvolto direttamente Barù. Lo sfondo in cui era presente la princess etiope durante quei brevi video presentava una cornice dorata di un quadro e un divano di colore bianco, come riferito da ‘Novella 2000’. E questi oggetti presenti nelle stories di Jessica apparterrebbero al nipote di Costantino della Gherardesca. Dunque, se fosse vero, lei in quel momento si trovava quindi nell’abitazione dell’ex gieffino. Ma conferme ufficiali non ce ne sono ancora state.

Tra lei e Barù le cose sembrano infatti cambiate positivamente. I fan dei cosiddetti Jerù l’hanno notato immediatamente: Jessica Selassié è tornata a seguire Barù su Instagram. Una mossa, questa di Jessica Selassié, che non è di certo passata inosservata e che in un secondo ha riacceso le speranze di chi li vorrebbe insieme a tutti i costi. Non resta che attendere maggiori indiscrezioni.

“Guardate qua!”. Jessica e Barù, è successo poco fa e già sono andati tutti in tilt