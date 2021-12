Barù Gherardo Gaetani, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è uno dei concorrenti del GF Vip 6 ed è un nipote vip. Lo zio, infatti, è Costantino della Gherardesca, conduttore televisivo, opinionista e conduttore radiofonico italiano, conosciuto in particolare per la sua partecipazione come opinionista a spettacoli televisivi condotti da Piero Chiambretti, oltre alla conduzione televisiva di Pechino Express a partire dal 2013.

Oltre al legame familiare, tra i due c’è una bellissima amicizia. Barù Gherardo Gaetani e Costantino della Gherardesca hanno studiato nello stesso collegio svizzero e hanno mantenuto i rapporti anche dopo il trasferimento della famiglia di Barù. Nel 1995 Barù Gherardo Gaetani ha lasciato la Svizzera per trasferirsi con la madre e la sorella sul lago Tahoè, tra il Nevada e la California, negli Stati Uniti d’America e nonostante la lontananza i due hanno continuato a sentirsi e a frequentarsi.

Durante la prima edizione di Pechino Express, Barù Gherardo Gaetani e Costantino della Gherardesca hanno partecipato al game show come zio e nipote e si sono classificati al terzo posto. Barù Gaetani dell’Aquila d’Aragona non è nuovo al pubblico televisivo, il concorrente del GF Vip 6 ha partecipato come giudice a Cuochi e Fiamme, cooking show in onda su La7 e poi su Food Network ed è stato ospite di molti programmi televisivi, come Quelli che il Calcio, Pomeriggio 5, Detto e Fatto.





Barù Gherardo Gaetani è un food blogger; ha condotto il programma Barù Gira l’Italia e un tg di food news. È un esperto di vini e ha scoperto questa passione in Argentina, dove ha lavorato per l’azienda vinicola Bodega Noemia, poi è tornato in Italia nelle terre del Chianti per poi ripartire, questa volta verso l’Australia, per collaborare con la cantina Torbreck.

Barù Gherardo Gaetani è discende dal conte Niccolò Gaetani dell’Aquila d’Aragona (1928-2011), sposato in prime nozze con Costanza della Gherardesca (1939). Dalla loro unione sono nati Olimpia (1959) e Filippo (1964); successivamente Costanza ha avuto un altro figlio, il conduttore Costantino della Gherardesca (1977). Olimpia, sorellastra del conduttore, ha avuto Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, detto Barù (nato nel 1981), che ha preso il cognome della madre perché il padre è ignoto. È alto 185 centimetri per un peso di circa 84 chilogrammi. Ora è single, ma in passato è stato fidanzato con Victoria Cabello. (Il video al GF Vip 6)