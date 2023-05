Uomini e Donne, Soraia Allam ha bloccato Matteo Ranieri su tutti i suoi canali social: dietro la decisione dell’ex fidanzata di Luca Salatino una storia bruttissima. In questi mesi Soraia è stata al centro delle polemiche. Polemiche che non si sono ancora spente se, solo pochi giorni fa, un hater sulla sua pagina social scriveva: “Perche’ hai lasciato Luca devi dire la propria verità’ se sei veramente una brava persona che credi a Dio. Forse è stato l’operazione che ha subito e hai pensato che lui non sarà’ più normale nella vita? il pubblico lo vuole sapere devi chiarire con il pubblico”.

Settimana fa al settimanale di Uomini e Donne Luca Salatino aveva raccontato la sua verità: “Mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa, ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima”. Poi l’ex gieffino rivelava: “Secondo me Soraia –non mi amava più da almeno due mesi”.





Uomini e Donne, Soraia Allam contro Matteo Ranieri: “Falso amico”

“Sia chiaro che non gliene faccio una colpa, perché nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento. Alla fine mi ha detto che non provava più nulla per me”. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, le cose sarebbero andate diversamente: “Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro”. Tra le persone con le quali Luca Salatino aveva legato di più c’era Matteo Ranieri.

Matteo Ranieri con il quale, dopo un periodo di tensione, Luca si era riappacificato. E forse anche per questo che Soraia ha deciso di prendere provvedimenti. A rilanciare la bomba è, ancora una volta, il sempre informatissimo esperto di Uomini e Donne Amedeo Venza che non ci ha girato tanto per il sottile, raccontando una verità nascosta.

Scrive Venza che Sorai ha preso provvedimenti seri: “Soraia ha bloccato Matteo ovunque! L’ex tronista si sarebbe rivelato un falso amico nei suoi confronti voltandole più volte le spalle! Queste alcune indiscrezioni che la stessa Soraia avrebbe raccontato ad alcune persone e non si esclude che lo faccia anche pubblicamente”. Di cosa si tratta? La verità potrebbe presto venire a galla.