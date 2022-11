“Una cosa gravissima”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso senza parole. Cala il gelo dopo la pesante accusa

Barbara D’Urso scioccata per la rivelazione su Francesco Mango. Puntata di Pomeriggio 5 ricca di servizi quella andata in onda nella giornata di oggi, martedì 29 novembre. In apertura si è parlato del caso di Alice Neri, la 32enne di Ravarino il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato dentro il baule di un’auto in una zona di campagna a Fossa di Concordia nel modenese. Si sta cercando di capire cosa possa esserle accaduto, i carabinieri ipotizzano che la donna sia stata uccisa. Tra i sospettati c’è anche il marito Nicholas.

Successivamente Barbara D’Urso e i suoi ospiti hanno affrontato altri argomenti. Dalla trasformazione di suor Cristina alla presunta amante di Al Bano. E poi luce sul chiacchierato tradimento di Meghan Markle nei confronti di Harry con una guardia del corpo. Grande attenzione anche ad un altro caso, quello di Francesco Mango, marito della cantante Viola Valentino, sul quale pende un’accusa grave. L’uomo è infatti accusato di percepire il reddito di cittadinanza senza averne alcun diritto.

Francesco Mango prende il reddito di cittadinanza? La conferma

Barbara D’Urso ha voluto chiedere conferma a Patrizia Groppelli viste le polemiche scatenate dall’accusa che Francesco Mango riceve il reddito di cittadinanza: “Molti hanno detto che non è possibile, che è una fake news. Mi sembra però difficile che tu ti sia inventata tutto. Tu hai tutte le conferme?”. L’ospite ha così confermato: “Assolutamente sì, confermo. È così. Non posso dire la fonte, però è una cosa assolutamente seria. Lui prende il reddito di cittadinanza”. Accusa mossa, tra l’altro, anche da Simona Caldarone che sostiene di essere stata l’amante di Francesco.

Sulla vicenda è intervenuto anche il giornalista Francesco Fredella che ha affermato: “Se questo uomo ha percepito il reddito di cittadinanza pur lavorando sarebbe una truffa. In questo caso ci sarebbe un reato”. Ricordiamo infatti che la legge punisce con la reclusione da due a sei anni chi, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, “rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute”.

Il fatto è che Francesco Mango lavora come promoter professionista e produce anche la moglie Viola Valentino. Di fronte a queste accuse, però, non ha rilasciato alcuna dichiarazione, come ha ricordato Patrizia Groppelli: “Lui non si è presentato in trasmissione perché ha paura. Non ha dato una smentita e Viola Valentino non è stata convincente”. Questa invece l’opinione di Barbara D’Urso: “Oltre al reato qui ci sarebbe anche un problema morale perché se tu lavori, visto che Viola me l’ha detto, prendere il reddito di cittadinanza… non l’avrebbe neppure detto alla moglie”. La cantante, infatti, aveva detto di non saperne nulla. Quale è la verità?

