“Cose mai viste”. Amici, alunni in rivolta. Rudy Zerbi furioso e nella casetta esplode il caos

Amici, alta tensione e accuse tra gli allievi. Nella casetta era già scoppiato il caos pochi giorni fa a causa della scarsa igiene. In una puntata del daytime sono state vedere le pessime condizioni in cui versano i locali affidati ai ragazzi. E da parte della produzione c’è stato un rimprovero esemplare anche con alcune punizioni comminate nei loro confronti. Tutto è stato documentato e mostrato al pubblico. Ma evidentemente la lezione non è stata capita a fondo.

Nella giornata di ieri, lunedì 28 novembre, Rudy Zerbi ha fatto una proposta choc che ha provocato il panico tra gli allievi. L’insegnante ha infatti chiesto alla produzione di eliminare gli ultimi tre nel ballo e gli ultimi tre del canto, così, senza farli passare sotto l’esame del pubblico. La proposta è stata duramente criticata: “Perché le ultime tre che magari sono state quelle che hanno pulito più di tutti devono andare a casa, e poi magari quelle che non fanno niente rimangono qui” hanno protestato i giovani talenti. Poi è iniziata la resa dei conti…

Alta tensione tra gli allievi, volano accuse pesanti

Tra gli allievi c’è chi vuole andare a fondo e capire chi sono i responsabili delle cattive condizioni igieniche della casetta. Nei giorni scorsi, ad esempio, Mattia era stato accusato da Raimondo Todardo proprio su questo aspetto. Ma il giovane dice di sentirsi con la coscienza a posto. C’è chi, come Niveo, che sostiene di farse sempre il suo dovere, e a volte anche “tanto di più”. Poi interviene Maria De Filippi che svela quali sono i ragazzi che hanno fatto di più: Maddalena, Rita, Cricca, Megan e Ramon.

Dopo aver tolto dal gruppo degli accusati quelli che puliscono di più i ragazzi iniziano a discutere tra loro. In particolare Ramon accusa Mattia di non fare il suo dovere: “Per me dovresti far parte di quelli che non puliscono. Devo parlare di come hai lasciato il bagno? Del tuo armadio? Hai mai rassettato la casa? Non farmi dire queste cose, non voglio essere cattivo. Hai mai riordinato?”. Mattia, però, ritiene di essere nel giusto. Così interviene pure Gianmarco.

“Questo di chi è?”



L’allievo, visto che Mattia, pur non considerandosi tra quelli che puliscono di più, continua ad affermare di avere la coscienza pulita, sbotta. Gianmarco indica l’armadio dove Mattia tiene bottigliette usate e vestiti gettati a caso e gli chiede come possa sentirsi a posto di fronte ai suoi compagni. Insomma, Rudy Zerbi ha messo davvero i ragazzi con le spalle al muro e pure uno contro l’altro. Ma d’altra parte la situazione era divenuta insostenibile.

