Tensione altissima ad Amici 22. Rudy Zerbi si scaglia contro gli allievi e annuncia provvedimenti drastici. Infatti, dopo i brutti fatti successi nei giorni scorsi, l’insegnante di canto ha deciso di parlare senza fare troppi giri di parole e nel daytime del 28 novembre è emersa una possibilità clamorosa, che ha letteralmente sconvolto anche il pubblico. Si tratta di una richiesta durissima, che potrebbe essere ufficializzata in questi giorni. E ora sono davvero in tanti a tremare all’interno della casetta.

Già Maria De Filippi era apparsa furibonda nel corso dell’ultima puntata di Amici 22, ma ora Rudy Zerbi è andato oltre e per gli allievi l’incubo di provvedimenti severissimi è ormai dietro l’angolo. Purtroppo la situazione creatasi nella scuola di Canale 5 non si è affatto risolta definitivamente e quindi lui ha optato per qualcosa di molto spiacevole per i ragazzi. Chissà se dopo questa presa di posizione del maestro ci saranno dei cambiamenti, ma sta di fatto che per ora la vicenda resta tutta aperta.

Amici 22, Rudy Zerbi chiede per gli allievi provvedimenti esemplari

Come riportato dal sito Fanpage, ad Amici 22 Rudy Zerbi ha chiesto per gli allievi dei provvedimenti che siano praticamente esemplari. La conduttrice Maria De Filippi ha informato subito i ragazzi: “Lui ha notato desolante mancanza di responsabilità e consapevolezza”. La decisione che vorrebbe prendere l’insegnante è riferibile al caos legato alla scarsa pulizia in casetta, che ha fatto arrabbiare anche la presentatrice Mediaset e che ha già provocato la messa in sfida dei concorrenti Mattia, Gianmarco e NDG.

Alcuni allievi infatti non avrebbero ammesso le loro responsabilità e quindi le polemiche sono divampate. A questo punto Rudy Zerbi ha invitato la produzione di Amici a regolarsi di conseguenza: “Propongo alla produzione di chiudere questo ridicolo teatrino. Propongo che nessuno venga considerato salvo, neppure i primi in classifica e che vi confrontiate tutti, nessuno escluso, su canto e ballo. Ma non sarà una gara fine a se stessa, solo per farvi paura. Alla fine di questa gara propongo che gli ultimi tre della classifica di canto e di ballo vengano ufficialmente e irrevocabilmente eliminati dal programma”.

Dunque, a causa della scarsa igiene nella scuola e dalla mancata responsabilità da parte degli allievi, Zerbi ha invocato l’eliminazione dalla trasmissione di ben sei allievi, dunque tre provenienti dal canto e altrettanti dal ballo. Ora non resta che aspettare il giudizio degli altri professori e la decisione ufficiale di Amici.