Amici 22 scalda i motori in vista della puntata di domenica 27 novembre. L’appuntamento settimanale con il talent condotto da Maria De Filippi è stato registrato giovedì 24 novembre e di conseguenza trapelano le anticipazioni rispetto a quello che il pubblico vedrà in tv. Come scrive il portale Superguida TV, anche in questa occasioni tanti ospiti hanno impreziosito il programma: per la gara di canto di interpretazione hanno giudicato Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Gamba. Per la gara di ballo a giudicare c’era Nancy Berti. Irama è stato anche ospite musicale e ha presentato il suo nuovo brano “Ali”.

La puntata è stata caratterizzata dalla rabbia di Maria De Filippi e da un provvedimento disciplinare. La conduttrice ha discusso per molto tempo con gli allievi di Amici 22 a causa delle condizioni della casetta in cui vivono i ragazzi. A detta della conduttrice è abbastanza sporca e disordinata ed è anche stato mostrato un filmato per dimostrare il tutto. Nonostante il monito di Maria De Filippi i colpevoli non si sono alzati e ha detto che presto farà i nomi di coloro che non fanno nulla.

Amici 22, Maria De Filipi annuncia provvedimenti

Per Maria De Filippi ci sono tre gruppi di persone: quelli che fanno oltre il dovuto, quelli che fanno il giusto e quelli che non fanno nulla. E la più grande delusione è vedere che chi sa di non fare nulla non si sia alzato. Le anticipazioni riferiscono che sono stati presi provvedimenti fatti di sfide immediate, malumori e provvedimenti futuri. A tal proposito, sia la classifica di canto che quella di ballo vedeva solo i primi tre posti contrassegnati di verde, mentre gli altri erano rossi. Pertanto il docente di appartenenza doveva decidere se fare la sfida immediata, farla la prossima settimana, sostituire l’allievo o eliminarlo all’istante.

Nella classifica di canto ai primi tre posti ci sono Aaron, Angelina e Tommy Dali. Seguono Federica, Niveo, Cricca, Piccolo G, NDG, Wax 6,5. Tuttavia Aaron e Tommy sono tra coloro che non alzano mai un dito, saranno anche loro a rischio. Nella classifica di ballo ai primi tre posti arrivano Isobel, Ramon e Gianmarco (pari punti) e Samu. NDG è stato messo in sfida da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini si è detta favorevole. Raimondo Todaro ha chiesto a Alessandra Celentano di mettere in sfida Mattia e lei ha chiesto lo stesso favore per mandare in sfida immediata Gianmarco. Mattia è andato in sfida immediata poiché è tra quelli che non alzano un dito. Ha ballato un jive e ha vinto grazie ai voti della Celentano e di Emanuel Lo, mentre Todaro si è astenuto.

Maria De Filippi non ha fatto esibire per punizione Mattia che ha anche vinto la sfida Tim. Non ha nemmeno superato il compito della Celentano. Sfida immediata anche per Gianmarco, ma è stata congelata: il ragazzo è stato costretto a uscire dallo studio perché c’era un voto per lui, uno per la sfidante. La Maestra, infatti, ha strappato il suo e ha chiesto tempo per pensare. Lacrime per Ramon che ha detto che Gianmarco è tra quelli che fa di più in casa. Infine NDG ha vinto la sua sfida.