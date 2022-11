Amici 22, pochi giorni alla nuova puntata e sulla concorrente gira una voce pesante: l’amore del pubblico non sarebbe sufficiente per salvarla. Sarebbe proprio lei la prossima eliminata. Per il programma di Maria De Filippi sono giorni complicati. L’ingresso di Angelina Mango ha fatto discutere. Secondogenita del cantante, nata dall’amore con Laura Valente, la seconda cantante dei Matia Bazar sposata nel 2004 dopo una relazione iniziata molti anni prima, nel 1983.



Secondo molti fan, specialmente chi tifava per lo sconfitto Andrea Ascanio, Angelina Mango era già sicura del suo ingresso. Ancora prima di affrontare la sfida. Naturalmente una cosa del genere non sarebbe possibile. Ma la stessa cosa capitò con l’ingresso di LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Solo con il tempo il rapper è riuscito a far cambiare idea ai suoi detrattori.

Amici 22, la ballerina Megan sarà la prossima eliminata?



Il pubblico, insomma, non gradisce. Come non gradisce le voci sulla prossima eliminazione. Scrive Canaledieci.it come: “Nuove sfide, nuovi confronti con i professori durante l’undicesima puntata del talent show di Maria De Filippi in programma domenica 27 novembre alle 14.05 su Canale 5. A rischiare di più, secondo alcune indiscrezioni raccolte dai social, sarebbe la ballerina Megan. Ma per saperne di più bisogna attendere la puntata di domenica prossima”.



“Tutti con il fiato sospeso: un altro talento sta per uscire di scena”. L’annuncio ha scatenato i commenti dei fan. Megan è una delle personalità forti di quest’anno. Nei giorni scorsi si era fatta notare per il suo duro confronto con la maestra Celentano.“colpa soprattutto di mancanza di versatilità della ballerina”. La maestra aveva spiegato che con “questo secondo compito saró meno magnanima… ti reputi versatile”.



E ancora: “Ma nel moderno sei scarsa in fatto di linee e aperture. Dove sei versatile? Se da una parte non hai tecnica nei vari stili, il tuo movimento é piacevole, ma essere versatile non é fare più stili ma fare bene più stili”. Nella critica mossa alla ballerina, la maestra proseguiva: “sei molto bella e ti vendi bene sul palco. Sei giovane ma carente, non hai diversi requisiti e spero tu possa prendere coscienza delle possibilità che hai e non dire che sei versatile perché non lo sei”. Commenti che avevano spiazzato Megan.