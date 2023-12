Ballando con le Stelle, il gesto inaspettato di Giovanni Terzi a Simona Ventura. Il giornalista e la conduttrice formano una coppia molto solida da diversi anni ormai. Entrambi hanno avuto diverse storie d’amore prima di incontrarsi. Simona è stata sposata con l’ex calciatore Stefano Bettarini dal 2004 al 2008. La conduttrice ne ha parlato a Verissimo rivelando cosa c’era dietro la rottura.

“La separazione è stata peggio di quella delle persone normali – le parole di Simona Ventura – perché la nostra era completamente mediatica ed era un continuo dolore. È stato un periodo tostissimo. Io sapevo dei tradimenti ma stavo zitta. Quando non vuoi vedere, non vedi”. Simona ha poi avuto una relazione con Gian Gerolamo Carraro, detto Gerò, figlio di Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. Ma anche questo rapporto si è concluso. Poi qualche anno fa è arrivato Giovanni Terzi.

L’emozionante proposta di Giovanni Terzi alla compagna Simona Ventura

Sia Giovanni Terzi sia Simona Ventura partecipano a Ballando con le Stelle e questo nonostante la malattia che ha colpito da tempo il giornalista e scrittore. Proprio nell’ultima puntata di sabato 9 dicembre il giornalista ha sorpreso tutti facendo la fatidica proposta di matrimonio alla sua amata compagna. Dopo l’esibizione con Samuel Peron Simona ha raggiunto il centro del palco insieme ai suoi genitori, la mamma Anna e il papà Rino.

Subito dopo anche Giovanni Terzi ha raggiunto Simona Ventura e ha detto: “Volevo proprio in questo luogo dire una cosa a Simona, che è la donna della mia vita, la donna che mi ha cambiato completamente la vita, me l’ha cambiata accogliendo anche tutti i miei difetti…”. Poi le ha donato l’anello e ha detto: “Il 6 di luglio, davanti a voi, se vuoi diventare mia moglie“. In lacrime Simona ha risposto di sì.

Il fidanzamento in diretta di #GiovanniTerzi e #SimonaVentura 💍

Congratulazioni 👩‍❤️‍👨

Noi di #BallandoConLeStelle siamo testimoni di questo momento💫 pic.twitter.com/GxAzlmc4qo — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 9, 2023

Tra la commozione generale dunque Giovanni Terzi ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Simona. D’altra parte già da tempo si vociferava di nozze imminenti tra i due, ora abbiamo la data: il 6 luglio. Milly Carlucci è apparsa molto emozionata: “Sono felice, è un’emozione bellissima”. Poi anche Guillermo Mariotto è intervenuto: “Posso fare da testimone?”. Chissà, magari anche la sua richiesta sarà accolta…

