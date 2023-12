Ballando con le Stelle, Simona Ventura cade e sbatte la testa: terrore in studio. È stata una puntata a dir poco accesa quella di sabato 2 dicembre 2023. Due grossi colpi di scena dei quali abbiamo già parlato: l’eliminazione di Carlotta Mantovan e il ritiro di Antonio Caprarica. Di seguito gli articoli che raccontato queste ultime vicende. Ma c’è stato un momento che ha fatto balzare i telespettatori dal divano: una concorrente infatti, è caduta violentemente a terra, battendo la testa.

>> “Milly, io mi ritiro”. Ballando con le Stelle, l’annuncio choc del concorrente: “Sto male”

È successo tutto durante l’esibizione di Simona Ventura e Samuel Peron: gli stessi si sono sbizzarriti sulle note della famosa “Should I Stay or Should I Go” dei The Clash. Come ha raccontato la stessa Milly Carlucci, madre del programma, è successo tutto nelle ore precedenti alla diretta. Infatti l’esibizione di Super Simo è stata decisamente buona.





Ballando, Simona Ventura cade e sbatte la testa: terrore in studio

Il rischio enorme per la sua salute c’è stato durante le prove. È qui che la showgirl ha scivolato e battuto violentemente la testa. Milly Carlucci, spaventata, racconta: “Non so se avete visto la sua calza strappata. fa molto punk, ma c’è un motivo se era strappata. Adesso vi facciamo vedere un filmato e capirete tutto quello che è successo. Questo che vedete è accaduto ieri”.

E ancora la Carlucci: “Lei si è proprio schiantata a terra. Dici molto punk? Non è tanto punk, ci ha fatto prendere paura. Ha rischiato tanto, ha preso una di quelle botte. Voglio dire ai figli che la mamma non si è fatta nulla. Miracoloso, si è abbattuta come un albero. Sì è stata una brutta caduta all’indietro“.

Se anche voi amavate tanto il rock’n’roll e le cadute, ecco un potpourri delle mie più famose 😂#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/zx8IUhVLZm — Simona Ventura (@Simo_Ventura) December 2, 2023

Simona Ventura ha replicato: “Adesso avete visto quello che ho combinato. Sì è un miracolo che adesso stia bene. Però voglio dire che non mi sono fatta niente e che sto davvero benissimo. Sono caduta indietro, Samuel mi ha preso all’ultimo, ma purtroppo ho battuto la testa. Ma sto bene ho la testa molto dura evidentemente“.

Leggi anche: “Non doveva uscire lei!”. Ballando con le stelle: clamorosa eliminazione e pubblico in rivolta