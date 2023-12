Clamorosa eliminazione a Ballando con le stelle e il pubblico del programma si spacca. La puntata di ieri ha vissuto momento di tensione molta alta. Prima dell’eliminazione c’era stato l’addio di Antonio Caprarica, il secondo della stagione dopo quello di Lino Banfi. Un ritiro che il giornalista ha così motivato: “Questa esperienza è bellissima, una delle cose più divertenti e coinvolgenti. Non ho voglia di lasciare Ballando con le stelle, ma il medico mi ha detto che devo fermarmi”.

“Ho concordato con lui, di stare fermo dieci giorni, se il regolamento me lo permette, magari, tornerò molto volentieri a Ballando. Vi ringrazio molto, sono molto riservato sulle mie cose, ho un problema, preferirei risolverlo, aggiustarlo”. Parole alle quali sono seguite quelle di Milly Carlucci.





Ballando con le stelle, Carlotta Mantovan eliminata dal programma

“Antonio, quindi, decide di non ballare lo spareggio, quindi fermarsi per l’ottava puntata e riproporsi agli spareggi nella nona”. Agli spareggi ci sono andati Sara Croce e Luca Favilla contro Carlotta Mantovan e Moreno Porcu. La prima coppia ha ballato la salsa, mentre i secondi hanno danzato una bachata. Dopo aver chiuso il televoto sono stati Carlotta Mantovan e Moreno Porcu.

L’eliminazione di Carlotta ha spaccato il pubblico. “Mi dispiace molto dirlo perché calotta a me sta simpatica. Ha fatto un paio di performance strepitose. Sembrava una ballerina professionista. Il primo ballo di stasera me lo sono perso ma quello dello spareggio no. Non so se perché nervosa ma l’ho vista peggiorata, quasi persa. Movimenti poco fluidi. Peccato davvero. Per me poteva giocarsela con le migliori”.

E ancora: “Carlotta è meglio che ti dedichi ad altro, tutto tranne il ballo! Legnosa? Di più, grillo impazzito? Di più, comprendo quanto sia stata di parte la giuria a farle voti alti le prime puntate!!!!”. In mezzo chi la difende a spada tratta: “Non doveva uscire lei. Era un valore aggiunto per il programma. Milly deve rivedere tutto”. E ancora: “La gentilezza fatta persona e una grande ballerina, non capisco cosa abbiano visto tanti telespettatori”.