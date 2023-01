Ballando con le Stelle, un’ex ballerina al posto di Selvaggia Lucarelli. È l’ultima indiscrezione che riguarda lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che in questa edizione ha incoronato Luisella Costamagna come vincitrice al fianco di Pasquale La Rocca. Un’edizione che ha raccolto un grande successo di pubblico e caratterizzata tuttavia da diverse tensioni tra i giurati. In particolare la giornalista Selvaggia Lucarelli è finita al centro di numerose polemiche e contrasti.

Da sempre Selvaggia Lucarelli ha legato la sua carriera alla sua vis polemica. In pochi si salvano, ma forse in questa edizione di Ballando con le Stelle si è ‘superata’. A cominciare dalle discussioni con Iva Zanicchi, la giurata ha avuto diversi contrasti anche con i colleghi. Sia con Carolyn Smith che Guillermo Mariotto i rapporti sono stati spesso molto tesi. Poi sono arrivate le dichiarazioni della giornalista che si sente “considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere”.

Il futuro di Selvaggia Lucarelli a Ballando e l’ultima voce bomba

Il futuro di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle è tutto tranne che certo. In molti pensano che questa sia stata l’ultima edizione per lei e il recente attacco anche a Milly Carlucci colpevole di non averla tutelata durante lo show suona tanto come un addio. Nulla è certo, oltretutto i contratti per lo spettacolo vengono rinnovati di anno in anno e a lei non è arrivato ancora niente.

Probabilmente si saprà qualcosa prima della fine del mese di gennaio. Ma intanto il settimanale Oggi rende noti alcuni rumors proprio sul conto di Selvaggia Lucarelli. A quanto pare c’è qualcuno interessato a prendere il suo posto. Si tratta di una vecchia conoscenza di Ballando con le Stelle: parliamo infatti dell’ex ballerina Sara Di Vaira. Nell’edizione 2022 è stata commentatrice dello show ricoprendo il ruolo di “tribuno”.

Hanno cercato di demolirla in tutti i modi,ma la vera protagonista di Ballando è Selvaggia Lucarelli. Gli altri un po’ tutto in caciara — Noemi Di Vita (@Noemi_vita15) December 29, 2022

ho appena recuperato tutto quello che ha scritto selvaggia su ballando con le stelle e sottoscrivo anche le virgole, nonostante abbia detto solo verità nessuno in quello studio la asseconda con quello che scrive perché sono dei cagasotto con la paura di perdere il lavoro — nice (@allegracubania) December 27, 2022

Proprio nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli ha vissuto una brutta disavventura con il compagno Lorenzo Biagiarelli. I due si trovano in vacanza in Nepal e proprio durante uno spostamento di 93 km da Katmandu a Chitwan, Selvaggia e Lorenzo si trovavano a bordo di un aereo quando hanno vissuto momenti di panico a causa dei turbolenze e vuoti d’aria. Un volo di appena 20 minuti che si è rivelato terribile. Fortunatamente alla fine tutto è andato per il meglio e i due si sono potuti godere la loro vacanza senza altri imprevisti.

