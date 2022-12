Ballando con le Stelle, frecciate tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. L’attuale edizione dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci è stata caratterizzata da tensioni e parecchi infortuni. Diversi concorrenti hanno avuto degli incidenti che in qualche caso è costato l’esclusione dal gioco. Recentemente, poi, anche la vincitrice Luisella Costamagna ha replicato alle critiche di Selvaggia Lucarelli che come al solito non le ha mandate a dire.

La giurata ha sparato: “La finale è stata brutta e ingiusta per diversi motivi. La Costamagna ha ballato un tango alla prima puntata e poi tre balli da seduta. Poi è tornata al ripescaggio e la giuria le ha dato 10”. E Luisella ha risposto: “molte di queste cose che hai letto non sono nemmeno vere” poi ha scritto un lungo post in cui tra l’altro dice “Ascolto il dissenso, non la spazzatura”. E pure tra i giurati c’è maretta. Sentite cosa è successo tra Guillerm Mariotto e Selvaggia Lucarelli, sempre lei…

Guillermo Mariotto lancia frecciate a Selvaggia Lucarelli

Dopo aver discusso con Carolyn Smith che l’ha accusata di non poter dare giudizi tecnici di danza non essendo un’esperta, Selvaggia Lucarelli è stata attaccata anche da Guillermo Mariotto. Il giurato ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha detto: “Selvaggia si batte per le — giuste — crociate a favore delle donne ma le detesta tutte; se sono amate le deve odiare, è fatta così, è leone: si fa come dico io e solo io ho ragione”. Il riferimento alle critiche a Luisella Costamagna è apparso evidente.

Ma non solo. Guillermo Mariotto ha aggiunto: “La raccomandazione che mi fanno sempre gli autori è una: fai come faresti. Lo sanno che la spontaneità è irraggiungibile attraverso il controllo. Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure… Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice; la sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto”.

Oggi un mio collega di ballando dice al Corriere che io quest’anno mi sarei divertita a stare al gioco e che c’è una chat in cui io gioisco per gli ascolti. È totalmente falso, non ho mai commentato gli ascolti in quella chat se non con una battuta sul colore viola a NOVEMBRE. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 27, 2022

Sono nervosi, ok, ma eviterei di raccontare stupidaggini per screditarmi, anche perché il tentativo di farlo è durato 3 mesi e non è stato un successo. Comunque autorizzo la pubblicazione della chat, o forse si fa affidamento sul fatto che anche quella è segreta, come i voti 😉 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 27, 2022

Sull’altra idiozia sulle donne, dovrei ricordare al giurato frasi sessiste rivolte da lui a molte concorrenti e non solo, ma mi limito a dire che lo scorso anno, quando ho portato avanti Arisa e Bianca fin dalle prime puntate, evidentemente le donne mi erano ancora simpatiche 😂 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 27, 2022

Di fronte a questi attacchi Selvaggia Lucarelli ha risposto con una serie di tweet smentendo il collega: “Oggi un mio collega di ballando dice al Corriere che io quest’anno mi sarei divertita a stare al gioco e che c’è una chat in cui io gioisco per gli ascolti. È totalmente falso, non ho mai commentato gli ascolti in quella chat se non con una battuta sul colore viola a NOVEMBRE”. Inoltre sull’odio verso le donne Selvaggia ha ricordato le frasi sessiste rivolte da Guillermo Mariotto a molte concorrenti. Insomma, che bel clima… natalizio!

