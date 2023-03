Confessione choc in diretta tv. Il salotto televisivo di Belve mette sempre i propri ospiti a loro agio al punto di fare emergere alcune verità spesso rimaste celate. Anche merito delle domannde pungenti e dirette della conduttrice Francesca Fagnani, che non si è di certo lasciata scappare l’occasione di strappare all’attrice qualche dettaglio in più sulla vita personale e più intima.

La confessione privata di Claudia Pandolfi. Ebbene si, l’attrice italiana lo avrebbe rivelato davanti alle telecamere di Belve e senza troppi giri di parole. Queste le parole della Pandolfi rilasciate in diretta tv: “Il mondo femminile mi ha incuriosito per un periodo della mia vita. Per un breve periodo ho avuto una fidanzata, mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro. In quel periodo avevo parecchie inquietudini, ma non mi sono posta alcun problema e ho vissuto questa storia bellissima, che è durata un mesetto”.

La confessione privata di Claudia Pandolfi: “Sono stata fidanzata con una donna…”

Poi Francesca Fagnani ha ben pensato di proseguire la chiacchierata toccando anche un argomento ‘piccante’ che riguarda la vita professionale di ogni attore: le scene di sesso. “Carolina Crescentini ha detto che gli sceneggiatori quando non sanno cosa fare, mettono una scena di sesso”, e Claudia Pandolfi ha dunque risposto : “Spesso sono proprio superflue ai fini del racconto”, e la conduttrice: “A lei è capitato?”, e l’attrice ha dunque risposto alla curiosità: “Sì, nel film Quando la notte di Cristina Comencini, un film eccezionale, anche se alla fine ci fu un momento di sesso che poteva durare anche un quarto d’ora di meno. Per farti capire quanto era lungo!”.

Claudia Pandolfi, splendida attrice italiana classe 1974, ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel lontano 1991, quando all’epoca aveva solo 17 anni, partecipando all 52° edizione di Miss Italia. Da lì la chiamata sul set per Le amiche del cuore. Da quel momento per l’attrice si sono spalancate le porte del successo, fino al 1998, anno cruciale che segna la svolta nella serie Un medico in famiglia, che affermerà il suo nome tra quelli delle attrici professioniste più apprezzate dal pubblico.

Per quanto riguarda la vita privata dell’attrice, correva il 1999 quando Claudia Pandolfi e Massimiliano Virgili convolano a nozze. Un matrimonio breve che porterà poi alla relazione prima con Andrea Pezzi poi con Roberto Angelini, papà del primo figlio dell’attrice, Gabriele, nato nel 2006. Una relazione che raggiunge il capolinea, poi l’incontro con Marco Cocci e con Marco De Angelis, con cui Claudia convola a nozze in Spagna nel 2016 Dal secondo matrimonio nasce Tito.