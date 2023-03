Il racconto choc di Gabriel Garko a Belve. Ospite di Francesca Fagnani, l’attore ha confessato alcuni dettagli privatissimi che hanno lasciato senza parole gli spettatori. Si è parlato molto della sua intimità e proprio l’attore ad un tratto ha iniziato a scatenarsi con racconti davvero incredibili. L’uomo ha confidato di essere impegnato, tuttavia non ha fatto menzione di chi sia l’attuale compagno. Ha soltanto detto di sentirsi sereno e tranquillo. Poco dopo Gabriel Garko raccontato di un episodio curiosissimo che gli è capitato durante le scene del film “Senso ’45”, un film di Tinto Brass.

In forte imbarazzo l’attore ha raccontato di quella volta che una collega doveva fingere di praticargli un rapporto orale e non è finita benissimo: “C’era questa scena in cui io ero a pancia in su e c’era questa ragazza che doveva simulare un atto orale. Il problema è stato che quando Tinto ha dato il via all’azione, lei mi girava attorno (nelle zone intime), però, gira e rigira ad un certo punto la reazione c’è stata (l’erezione, ndr).

Il racconto choc di Gabriel Garko a Belve

E mi ricordo che Tinto disse: ‘Stop, portate lo spruzzino’. Io dissi: ‘Che ca… è sto spruzzino?’. Ed è arrivata una con l’acqua fredda mentre io ero in imbarazzo totale. Vabbè, cose che capitano”. Ma non sono finiti i racconti choc di Gabriel Garko che successivamente racconta di quella volta che una donna l’ha perseguitato per avere un figlio da lui.

“Quando gli chiesero quale fosse l’attore più dotato, Tinto Brass rispose Gabriel Garko.

"Quando gli chiesero quale fosse l'attore più dotato, Tinto Brass rispose Gabriel Garko.

Addirittura? Ride pure lei…"#Belve

“Una volta una signora russa – dice – mi ha inseguito per avere il mio seme, perché voleva un figlio da me. Non voleva un rapporto sessuale, che aveva capito non ci sarebbe mai stato. Voleva una boccetta. Mi scrisse anche una lettera in cui mi spiegò dettagliatamente cosa volesse farne”. Ma non è finita perché un’altra fan, invece, era convinta di essere Marilyn Monroe e di dover stare a tutti i costi con lui.

“lo devo raccontare?”

“se se la sente”

“io non ho parole”

"lo devo raccontare?"

"se se la sente"

"io non ho parole"

e poi racconta, i capolavori di francesca fagnani #belve

Garko racconta: “Mi si è buttata sotto la macchina, mi è entrata in casa… Alla fine l’ho dovuta denunciare”. Riguardo ancora alla sua relazione, non sappiamo il nome dell’attuale compagno che lo fa stare così bene. L’unica cosa nota sul suo passato è l’ex compagno: l’ex concorrente del GF Vip Gabriele Rossi: oggi i due hanno mantenuto un legame d’amicizia, ma l’amore è finito.

