“Siamo molto entusiasti dell’arrivo del nostro nuovo membro della famiglia e non vediamo l’ora che si apra questo nuovo capitolo della nostra vita! Ci sentiamo benedetti ed eccitati per questa notizia”. L’attrice è incinta per la prima volta e ha annunciato la bellissima notizia sui social.

Come detto, a dare la notizia è stata la stessa attrice, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post con le foto di una tutina da bebè e la scritta “coming soon”, in italiano ”Prossimamente”. Tantissimi i like e i commenti sul post pubblicato su Instagram per l’arrivo del primo figlio dell’attrice e del marito. I due si sono sposati lo scorso luglio e proprio in queste ore hanno annunciato l’arrivo del piccolo.

L’attrice Lindsay Lohan incinta del primo figlio

Lindsay Lohan diventerà mamma. L’attrice e il marito Bader Shammas accoglieranno presto in famiglia il loro primo figlio. Lo scorso luglio l’attrice, in passato finita sotto l’occhio del gossip per i suoi eccessi con droghe e alcol, ha sposato il banchiere di origini arabe con cui convive da quasi due anni. Un matrimonio celebrato nel giorno del 35esimo anno dell’attrice lontano dal clamore del gossip.

“Siamo benedetti e grati”, ha scritto l’attrice nel post in cui è immortalata una tutina da bebè. Il sesso non si sa ancora e infatti la tutina che compare nello scatto pubblicato su Instagram è bianca. Probabilmente la coppia non conosce ancora il sesso del figlio oppure preferirà svelarlo con l’ormai diffuso gender reveal, festa di origine statunitense come Lindsay Lohan.

Da quando l’attrice Lindsay Lohan ha conosciuto il marito ha ritrovato la felicità. Ormai sono lontani i tempi degli eccessi tra alcol e droga e dei rehab. “Sono la donna più fortunata del mondo”, aveva scritto su Instagram il giorno delle nozze. “Mi hai trovato e sapevi che volevo trovare la felicità e la grazia, tutto allo stesso tempo. Sono sbalordita che tu sia mio marito. La mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno”. Ora un’altra gioia, l’arrivo del primo figlio.