Diplo, il famoso dj internazionale, ha ammesso di essere bisessuale. Il giovane lo ha confessato mentre era ospite del podcast di Emily Ratajkowski “High Low”, disponibile su tutte le maggiori piattaforme. L’artista ha quindi detto di “essersi divertito” con almeno un ragazzo ed ha anche aggiunto che potrebbe frequentare un uomo. A quel punto, quando la conduttrice gli ha chiesto se adesso si definisce omosessuale, il produttore ha risposto di non essere ‘non gay’. Doppia negazione?

Ok ma cosa significa precisamente. Alla fine è lo stesso Diplo a fare chiarezza, qualora ce ne sia necessità: “Certo che mi sono ‘divertito’ con un ragazzo in passato. Sì sono sicuro sia successo. Solo non penso sia ‘gay’ fino a che non c’è il contatto tra gli sguardi. Diciamo che l’atto in se non mi definisce come gay. Se devo etichettare il mio orientamento? Penso che la miglior risposta che posso darti è che non sono ‘non gay’.

Leggi anche: “Sono gay”. Coming out bomba nello spettacolo: Madonna, irriconoscibile, dà la notizia





Diplo, il famoso dj internazionale, ha ammesso di essere bisessuale

Anzi, posso dirti che ci sono un paio di ragazzi con cui potrei uscire e avere anche una relazione. Su Instagram e soprattutto su TikTok mi appaiono molti ragazzi bellissimi. Non so se questa sarà la cosa che mi manderà totalmente verso il lato gay”. Tra l’altro questa non è di certo la prima volta che Diplo parla del suo privatissimo. Lo aveva fatto anche nel 2014, nel 2016 e nel 2017: ovvero quando il dj aveva ironizzato sulla sua presunta omosessualità.

All’epoca aveva detto: “In realtà io penso che tutti siamo un po’ gay, e dai ammettiamolo. Nel mio caso specifico diciamo che sono gay per metà”. […] “Siete tutti sicuri che io sia etero? Comunque la mascolinità tossica è una prigione”. […] “Cari amici di Colombus e Minneapolis, il vetro del mio jet si è appena spaccato e i piloti indossano delle maschere, quindi non sono certo che farò i miei spettacoli stasera, ma hanno lasciato il wifi acceso”.

Diplo says he has gotten a blow job from a guy before but he’s not gay pic.twitter.com/L50oLIafKl — No Jumper (@nojumper) March 15, 2023

E ancora: “Ho appena comprato questo fantastico giubbotto a Dallas in un negozio dell’usato. Inoltre non ve l’ho mai detto, ma potrei essere gay. Aggiornamento: siamo atterrati e nessuno è morto potrei essere ancora gay”. Insomma, Diplo è la risposta alla domanda: “Cosa significa fluido?”.

Leggi anche: “Sono gay”. Il calciatore fa coming out: è il primo caso dopo 30 anni. “Ora sono felice”