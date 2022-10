I fan sono letteralmente scioccati per due motivi. Parliamo degli ammiratori di Madonna, che ha fatto coming out all’improvviso sui social. In particolare, ha pubblicato un video su TikTok nella quale si è mostrata in un modo inatteso. In pochi l’avrebbero riconosciuta, se non avessero visto che si trattava del suo profilo ufficiale. Una situazione che ha preoccupato non poco tutti, visto che la grandissima cantante è sembrata non essere propriamente in uno stato fisico eccezionale. E dunque c’è anche un po’ di apprensione.

A breve vi diremo tutto su Madonna e il suo coming out e soprattutto come si è registrato. Eppure a fine agosto scorso si era parlato del suo nuovo fidanzato. Lui è Andrew Darnell e lavora come modello. Ma da segnalare anche una sua esperienza in veste di attore nel teen drama HBO Betty. Proprio per questa ragione, essendo molto duttile a livello lavorativo, è già ritenuto “un ragazzo dai mille talenti”. Per quanto riguarda le sue passioni, è sicuramente amante del pattinaggio e dello skateboard.

Madonna fa coming out. E si mostra in maniera irriconoscibile

Clamorosa la nuova versione di Madonna, che oltre ad aver fatto coming out, si è mostrata in una maniera impensabile. Un look inspiegabile con dei capelli di colore fucsia e soprattutto un viso che è parso molto provato. Non sappiamo se siamo in presenza solamente di stanchezza o stress o di qualche altra motivazione. Insolito anche il modo nel quale ha dichiarato la sua omosessualità. Anche se molti dubbi permangono e non è da escludere che abbia solamente scherzato. Probabile che ci saranno spiegazioni nelle prossime ore.

Guardando il video di Madonna su TikTok, lei ha preso in mano delle mutande di colore rosa e ha tentato di gettarle in un cesto lì vicino. Ha fatto subito una premessa: “Se non ci riesco, significa che sono gay”. Ha sbagliato il tiro e ha poi annunciato: “Non ci sono riuscita, sono gay”. Alcuni utenti ritengono che sia stato solamente un momento esilarante, invece altri sono certi che abbia sfruttato questo gioco per informare ufficialmente i suoi fan della sua omosessualità. Il mistero regna dunque sovrano.

Madonna, che oggi ha 64 anni, è una popstar amata in tutto il pianeta dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri. Lei è ritenuta infatti l’artista femminile che ha venduto maggiormente i dischi, infatti sono stati 350 milioni. La sua vita privata è sempre stata caratterizzata da eccessi e polemiche e questo coming out è ora arrivato inaspettatamente.