La cantante Madonna non smette mai di creare scalpore ed è successo anche nelle ultime ore, quando è uscito fuori il nome del suo nuovo fidanzato. Lei ha raggiunto i 64 anni, ma non sembra affatto a livello sentimentale, visto che la sua fiamma è davvero molto giovane. Stavolta ha deciso di iniziare una relazione sentimentale con un bellissimo ragazzo di appena 23 anni, ancora più piccolo di età rispetto al suo ex partner, Ahmalik Williams, con il quale ha scelto di separarsi solamente 4 mesi fa.

E Madonna ha subito trovato un nuovo fidanzato, senza aspettare così tanto tempo. I primi sentori c’erano stati con una copertina pubblicata su Paper, dove l’artista era in compagnia di lui e di altre ragazze. In questa occasione ha baciato con la lingua il 23enne, che non è affatto un semplice amico. Abbiamo adesso appreso la sua identità e anche cosa fa nella sua vita. Sul profilo del partner della donna ci sono anche alcune immagini proprio insieme alla grandissima cantante di fama internazionale.





Madonna ha un nuovo fidanzato di 23 anni: come si chiama

Comunque Madonna ha parlato del suo nuovo fidanzato, senza confermare ufficialmente che fosse il suo partner, dicendo a proposito anche del servizio fotografico per Paper: “Ho visto questo ragazzo così mistico, non ti prendo in giro, che pattinava davanti a me e mi sembrava di vedere Bob Marley sullo skateboard. Era magnifico”. Andiamo a scoprire insieme chi è lui, dove abita attualmente e soprattutto cosa ama fare di più nella sua già soddisfacente vita professionale, essendo molto poliedrico.

Secondo quanto è stato possibile scoprire, il partner di Madonna è Andrew Darnell e lavora come modello. Ma da segnalare anche una sua esperienza in veste di attore nel teen drama HBO Betty. Proprio per questa ragione, essendo molto duttile a livello lavorativo, è già ritenuto “un ragazzo dai mille talenti”. Per quanto riguarda le sue passioni, è sicuramente amante del pattinaggio e dello skateboard e sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 5.600 follower, ci sono anche foto con la cantante.

Inoltre, si sa che Andrew Darnell lavora all’interno della medesima agenzia di altri personaggi molto famosi. Tra questi spiccano sicuramente i nomi di Kate Moss e Bella Hadid. Attualmente vive negli Stati Uniti d’America, precisamente a New York. Non resta adesso che attendere qualche dichiarazione ufficiale dei due per capire quando e come è nata questa love story.

