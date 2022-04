“È finita, troppa differenza d’età”. Amore vip al capolinea: dopo quasi 4 anni l’addio inaspettato

Purtroppo la notizia più brutta è praticamente certa. La cantante, dopo aver trascorso tre anni con lui, si è lasciata con il partner. Non è stata data l’ufficialità da parte dei diretti interessati, ma ormai sembra che non ci siano più dubbi perché la fonte che ha fornito questi dettagli è considerata molto attendibile. I due ormai ex fidanzati si erano messi insieme nel 2019 e la differenza di età molto notevole sembra che alla lunga abbia influito negativamente. E quindi le loro strade si sono divise.

Infatti, lei era più grande di lui di ben 35 anni e hanno compreso che questa storia d’amore non poteva reggere ancora. Stando a quanto riferito, non ci sarebbero stati comunque grossi litigi. Infatti, sembra che dopo aver preso questa decisione, i legami siano rimasti ugualmente civili e si potrebbe anche dire ottimi. La relazione sentimentale si sarebbe conclusa alcuni mesi fa, ma solamente adesso un giornale molto noto è riuscito ad apprendere in esclusiva questa notizia inaspettata.





Madonna e Ahlamalik Williams, è addio dopo 3 anni

C’erano comunque state delle avvisaglie, visto che da un bel po’ di mesi non erano più presenti immagini che li ritraessero insieme sui social network. Pare che si siano lasciati lo scorso mese di gennaio, infatti da lì in poi non ci sono state altre pubblicazioni. A rivelare i dettagli è stato il ‘The Sun’, che ha parlato di una cantante molto attiva dal punto di vista professionale: “Lei ha un programma fitto di appuntamenti e lavora alla sua pellicola autobiografica. Sta anche preparando nuova musica e si prende cura dei suoi figli”.

Ad essersi lasciata è la popstar Madonna, sebbene non abbia ufficializzato la rottura con il ballerino Ahlamalik Williams sui social. Ma fonti vicine a Madonna e alla coppia in generale hanno affermato al ‘The Sun’: “Con Ahlamalik le cose si erano raffreddate da un po’ di tempo. C’è ancora molto amore tra di loro ma per ora hanno deciso di lasciarsi. Vanno d’accordo e non ci sono cattivi sentimenti, ma sono in momenti diversi della vita. Hanno passato mesi insieme durante il tour e la pandemia, ma ora lui è tornato a casa sua”.

Infine, la fonte ha detto ancora su Madonna e Ahlamalik Williams: “Entrambi sono al lavoro su cose diverse e in queste condizioni è difficile mantenere viva una storia d’amore”. L’artista è stata sposata dal 2000 al 2008 con il regista Guy Ritchie, mentre precedentemente dal 1985 al 1989 è stata unita in matrimonio con Sean Penn. Da tre anni era con Williams, ma la love story è naufragata.

“E chi se la può permettere”. Madonna vende la sua villa extralusso. È pazzesca, come il prezzo