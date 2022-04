La cantante Madonna ha una residenza che definire strabordante e straordinaria è sicuramente riduttivo. La popstar, che l’aveva venduta solamente un anno fa al cantautore The Weeknd, deve nuovamente vendere la villa pazzesca. E pazzesca è anche la cifra che serve per accaparrarsela. Infatti, è uscito fuori il prezzo richiesto per la vendita ed effettivamente li vale tutti quei soldi. Ciò che è presente nella villa è magnifico e le immagini che sono state diffuse la dicono lunga.

Mesi fa si era invece parlato a lungo della figlia di Madonna, Lourdes Leon. Lei sfilato sulla passerella di Donatella in occasione della Milano Fashion Week. Protagonisti assoluti i suoi capelli extra lunghi: sono stati il suo marchio di fabbrica, che ha influenzato l’intero show. Rigorosamente del loro castano scurissimo naturale, quasi nero, lucidissimi, perfettamente lisci e portati all’indietro con un leggero effetto wet, hanno esaltato il makeup sui toni pop del verde e dell’azzurro acidi oltre che il meraviglioso abito argento.





Madonna, in vendita a 26 milioni la sua villa extralusso

La sua villa più che lussuosa ha 1.165 metri quadri, infatti oltre all’immobile in sé dispone pure di una guest house. Si trova negli Stati Uniti d’America, a Hidden Hils, a Los Angeles. E Madonna ha anche aggiunto qualcosa in più per renderla ancora più sfavillante. La residenza ha infatti una palestra, uno studio di danza, un fienile e ha una hall con una vetrata a doppio piano. Inoltre, come riferisce ‘Today Gossip’, contiene ben nove camere da letto che hanno televisione, camino e divano. Ma non è tutto.

Le foto della villa di Madonna sono state pubblicate da ‘Realtor.com’ via Dirt. E stando a quanto riportato, ha anche una cantina, un’enorme sala da pranzo e una home theatre utilizzata per le proiezioni. Intorno alla stessa anche tre acri di terreno. Ovviamente non possono certamente mancare una splendida piscina, vetrate enormi e pavimenti a led, un campo per giocare a pallacanestro e un parcheggio, nel quale è possibile parcheggiare appunto cinque automobili. Ma veniamo al prezzo ‘monstre’.

Per acquistare la villa stratosferica di Madonna occorre sborsare la bellezza di 26 milioni di dollari. Infatti, lei se l’era comprata per 19,3 milioni e ora ha dunque deciso di fare questo aumento. Non sappiamo chi avrà l’opportunità di aggiudicarsela, ma sta di fatto che inevitabilmente potrà farlo solamente un super vip. Nelle prossime settimane scopriremo qualcosa in più.

