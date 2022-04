Choc in aereo. Un video che nel giro di poche ore è diventato virale e che accende i riflettori sull’ex pugile aggredito da un fan nel bel mezzo di un volo. Il fan ubriaco avrebbe aggredito il campione sotto gli occhi dei passeggeri disseminando momenti di panico e di preoccupazione.

Immagini che hanno certamente sollevato l’attenzione mediatica proprio su “Iron Mike”, ovvero l’ex pugile diventato co-conduttore della puntata del podcast Hotboxin, dove aveva annunciato un ritorno sul ring per un match di esibizione. Stiamo parlando proprio di Mike Tyson, vittima di un pestaggio avvenuto durante il volo in aereo.

Erano le 22,30 del 20 aprile quando un fan ubriaco si sarebbe avventato contro Mike Tyson, aggredendolo. Il video del pestaggio è stato condiviso sul web ed è rapidamente diventato virale. Pare che il giovane si sarebbe avvicinato ad Iron Mike con l’intenzione di chiedere al campione di scattare insieme un selfie.

Davanti alla gentile richiesta del fan, Mike Tyson si sarebbe mostrato del tutto favorevole. Una volta scattata la foto insieme all’idolo, il ragazzo pare abbia continuato a cercare un ‘contatto’ con l’ex pugile, parlandogli spesso all’orecchio. Una sorta di ‘provocazione’, secondo quanto riferiscono fonti americane, che sarebbe poi sfociata in una vera e propria aggressione.

