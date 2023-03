In Belve Francesca Fagnani si confronta senza sconti con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca, disposti a mettersi davvero in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Fino a rivelare qualcosa di sé, che gli spettatori ancora non conoscono.

Martedì 29 sono tornati gli appuntamenti pungenti e ironici di “Belve” in cui Francesca Fagnani si è confrontata con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Martedì 28 febbraio in prima serata su Rai 2 nel secondo appuntamento ospiti del programma, Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti.

Belve, il cachet di Wanda Nara: cifra astronomica

“Belve” è un programma di Francesca Fagnani prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è di Duccio Forzano. La scorsa settimana Wanda Nara è stata ospite della giornalista e in queste ore è uscita una indiscrezione sul cachet che la moglie del calciatore Mauro Icardi avrebbe preso per l’ospitata.

Secondo Juan Etchegoyen, conduttore del format Mitre Live, programma argentino, Wanda Nara avrebbe preso “una montagna di soldi”. Durante l’ospitata a Belve, la moglie di Mauro Icardi ha parlato anche del suo matrimonio: “Certo sono venuta qui con lui. Alla fine è una vita che stiamo insieme, lui ha 29 anni e da quando ne aveva 19 sta con me quindi da sempre. Sì per questo week end stiamo insieme, ma speriamo che duri tutta la vita“, ha detto a Francesca Fagnani.

“Quello che interessava a loro era che lei rispondesse domande profonde e giocose e ovviamente parlasse della questione Icardi, – ha detto ancora il conduttore argentino parlando dell’ospitata a Belve – Wanda non ha posto molte condizioni quando ha visto quanto l’avrebbero pagata. La cifra che mi hanno detto è scioccante, una fonte europea importante mi ha assicurato che dopo aver negoziato per diversi giorni le hanno offerto un milione. Ed è la cifra che le hanno pagato”.