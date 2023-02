Sanremo 2023, il monologo di Francesca Fagnani fa discutere. La giornalista e conduttrice di Belve ha parlato della situazione nelle carceri minorili ma non solo. Sulla detenzione dei giovanissimi ha usato parole nette: “ Hanno picchiato, rapinato ucciso, ma se si chiede loro perché, non trovano la risposta che vorrebbero avere, la cercano, la abbozzano, ma non esce perché è inutile cercarla così, bisogna andare al giorno, al mese, alla vita prima”.



“Hanno 15 anni e gli occhi pieni di rabbia e vuoto, hanno 18 anni e lo sguardo perso o sfidante, chiedono aiuto senza sapere quale. La scuola l’hanno abbandonata, ma nessuno li ha mai cercati, non la preside né gli assistenti sociali, né le madri o i padri che quando c’erano non ce l’hanno fatta. Se nasci in quel quartiere, palazzo o da quella famiglia è solo nei banchi di scuola che puoi intravedere la possibilità di una vita alternativa”.

Sanremo 2023, da Francesca Fagnani critiche a Uomini e Donne



“Lo Stato non può esistere solo attraverso la fondamentale attività di repressione delle forze dell’ordine, deve combattere la povertà scolastica, offrire pari opportunità ai più giovani. È una questione di democrazie, uguaglianza e rispetto della Costituzione. Lo Stato deve essere più sexy dell’illegalità. In Italia la prigione serve a punire il colpevole, non a educare né a reinserire nella società”.



Un monologo che ha strappato applausi al Festival e sui social. Un monologo che però conteneva molto altro. Durante il suo intervento infatti Fagnani ha fatto notare come sempre più giovani aspirano a prendere parte a un programma televisivo come Uomini e Donne per raggiungere i loro obiettivi. Attraverso quel canale ci si inizia a fare un nome verso il mondo dello spettacolo.



Un’aspirazione che Fagnani critica duramente. Da Maria De Filippi nessuna reazione. Stasera intanto il Festival ospiterà Paola Egonu che ha già incendiato Sanremo in conferenza stampa. “Sì, l’italia è un Paese razzista. Ma questo non vuol dire che tutti siano razzisti o ignoranti. È un Paese razzista che però sta migliorando. Non voglio sembrare polemica o fare la vittima ma semplicemente dire come stanno le cose”.