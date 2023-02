Terremoto a Sanremo 2023, scoppia forte il caso Fedez: la Rai condanna ufficialmente

Che Festival di Sanremo sarebbe senza polemiche? Diciamoci la verità, non ce ne vogliano i cantanti in gara, ma sarebbe un mortorio o giù di lì. E allora ecco che dopo il caso di Blanco e dei fiori presi a calci e il monologo di Chiara Ferragni, criticato da molti, ci ha pensato Fedez a riscaldare ancor di più l’atmosfera. Il cantante ha voluto esibirsi con un freestyle di quelli duri e puri in cui ha preso di mira il governo e non solo.

Tra le varie frecciate Fedez ha cantato: “Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite (in riferimento alle parole di Salvini sul cantante, ndr) forse è meglio il vice ministro vestito da Hitler (Bignami, Ndr)”. Poi alla fine del pezzo ha dichiarato: “Il testo di questa canzone non era stato visionato dallo staff #Rai e quindi voglio prendermi la piena responsabilità di quello che ho detto”. Puntuale è arrivata in queste ore la replica della Rai, per voce del direttore di Rai1 Stefano Coletta.

Nel suo pezzo Fedez ha attaccato anche il Codacons: “A volte anch’io sparo caz**te ai quattro venti, ma non lo faccio alle spese dei contribuenti. Perché a pestare di mer** sono un esperto. Ciao Codacons, guarda come mi diverto”. Stamattina, durante la conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha dichiarato: “Non eravamo al corrente della performance, ce ne aveva annunciata una che poi sapevamo avrebbe cambiato”.

“La libertà – ha proseguito il dirigente della televisione pubblica – è un diritto sacrosanto che deve esprimersi attraverso tutte le forme. A nome della Rai, dei vertici e di me, in maniera molto netta mi dissocio dagli attacchi personali che la performance di Fedez ha rappresentato soprattutto nella gestualità. La gestualità può fare molto male se diventa un attacco personale, che il servizio pubblico non può ammettere”.

Bombe rap su #Sanremo: #Fedez si scaglia contro il governo. Alla fine dell'esibizione dichiara: "Il testo di questa canzone non era stato visionato dallo staff #Rai e quindi voglio prendermi la piena responsabilità di quello che ho detto."

Commentando l’esibizione di Fedez al Festival di Sanremo Stefano Coletta ha poi concluso: “Non è più libertà e diritto quando si tramuta in attacco personale. Questo tipo di attacchi non sono libertà. Come rappresentante del diritto pubblico non posso che sottolineare che quando l’attacco è frontale e personale non c’è libertà che tenga”.

