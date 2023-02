Polemica su Fedez dopo la parole cantate a Sanremo 2023. Il rapper in eurovisione ha di fatto messo in imbarazzo il governo, alzando un gran polverone. Il cantante infatti, in collegamento dalla nave di Costa Crociere ormeggiata a largo della costa di Sanremo, ha cantato una canzone mai sentita prima, personalissima e molto dura. Il marito della Ferragni ha quindi parlato di temi di attualità, come le critiche in Parlamento del testo di Rosa Chemical; ma anche di alcune dichiarazioni sull’aborto sempre relative a personalità del governo Meloni.

Ha parlato anche di Matteo Messina Denaro e di una frase di Salvini molto criticata nei giorni scorsi. Insomma, Fedez si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e stavolta. E per essere sicuro di non essere fermato prima, non ha detto niente a nessuno riguardo i testi delle sue canzoni. Al termine dell’esibizione tuttavia, l’artista milanese ha chiesto ad Amadeus di dire una cosa, prendendosi di fatto tutta la responsabilità di quelle parole.

Polemica su Fedez dopo la parole cantate a Sanremo 2023

Federico Lucia ha quindi spiegato di non aver avvisato Amadeus e l’organizzazione Rai circa la scelta di pronunciare determinate frasi. Poco dopo chiede, nel caso, di assumersi tutte le responsabilità di quanto dichiarato nel pezzo. Ma andiamo a leggere tutte le frasi della nuova canzone di Fedez. “Uno sciacallo, un avvoltoio e un egocentrico entrano in un bar e il barista chiede: ‘Ciao Fede cosa ti preparo?’. È il ritorno del cog…ne sulla traccia, ma quello a cui nessuno lo ha mai detto in faccia, che non è un fake e non fa i video con la scaccia”.

Bombe rap su #Sanremo: #Fedez si scaglia contro il governo. Alla fine dell'esibizione dichiara: "Il testo di questa canzone non era stato visionato dallo staff #Rai e quindi voglio prendermi la piena responsabilità di quello che ho detto." pic.twitter.com/8Y3LoQU8Eg — IL CATTIVO® (@GianniMagini) February 9, 2023

E ancora: “Venite a prendere il perdono dalle mie braccia, scendo da un catamarano con la carta in mano, sono un Napoleone con la sindrome del nano. Decido io quando venire però me lo preparo, come Matteo Messina Denaro. Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin, free the nipples come Victoria dei Maneskin. Frate non sei primo in niente se non sei primo in Fimi, che nella vita tutto ha un prezzo se sei primo in streaming. Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite (in riferimento alle parole di Salvini sul cantante, ndr) forse è meglio il vice ministro vestito da Hitler (Bignami, Ndr)”.

La foto era questa pic.twitter.com/RfU1VxTsZ2 — Fedez (@Fedez) February 8, 2023

Conclude Fedez: “Purtroppo l’aborto è un diritto, si ma non l’ho detto io lo ha detto un ministro (riferimento alla ministra della Famiglia Roccella, Ndr). A volte anche io sparo caz…te ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di mer…e sono un esperto, ciao Codacons guarda come mi diverto. Va beh, sdrammatizziamo, ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto. Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto e il ricordo di Gianluca che porto su questo palco (omaggio a Gianluca Vialli, Ndr).

