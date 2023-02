Anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 si è conclusa e la domanda sorge spontanea: chi ha vinto? Al termine della gara infatti, Amadeus ha divulgato la classifica provvisoria della seconda carrellata di artisti, ma non solo. Il conduttore ha quindi fatto vedere per la prima volta la classifica generale, naturalmente ancora provvisoria. A chi è andata quindi meglio ieri sera? Partiamo dal peggiore (secondo la sala stampa), che è Sethu, che lo troviamo all’ultimo posto, il 14°.

Al tredicesimo c’è Shari, segue Will, Ida, Moda, Articolo 31, Levante, Paola e Chiara, Rosa Chemical, Giorgia, Lazza. Sul podio della seconda serata ci sono: Tananai al terzo posto, Madame al secondo e Colapesce e Dimartino al primo. Proprio così, il duo di Musica Leggerissima vince questo round, convincendo alla grande la sala stampa del Festival di Sanremo. Ora, conoscendo la classifica provvisoria della seconda ondata di artisti, andiamo a compararla con quella di ieri sera per produrre una classifica generale-parziale di questa 73esima edizione del Festival della canzone italiana.

Sanremo 2023: la classifica della seconda serata

Troviamo al primo posto: Marco Mengoni, al 2° Colapesce Dimartino, al terzo posto Madame. Segue al 4° Tananai, al 5°Elodie. Poi Coma Cose al 6°, al 7° Lazza, Giorgia all’ottavo, Rosa Chemical al nono. Ultimo è 10°, Leo Gassman 11esimo, Mara Sattei 12esimo posto, Colla zio al 13°, Paola e Chiara al 14° posto. 15. Cugini di Campagna; 16. Levante; 17. Mr. Rain.

La classifica della Sala Stampa della seconda serata.

Cosa ne pensate?#Sanremo2023 pic.twitter.com/tecabIrPex — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 9, 2023

18: Articolo 31; 19. Gianluca Grignani; 20. Ariete; 21. Modà; 22. gIANMARIA; 23. Olly; 24. LDA; 25. Will; 26. Anna Oxa; 27. Shari; Al 28° posto, il peggiore per ora è Sethu. Tutto pronto quindi per la terza serata che andrà in onda giovedì 9 febbraio 2023. A questo punto tutti i cantanti torneranno a calcare il palco dell’Ariston con la serata Cover.

Stasera poi entra di fatto a competere il pubblico attraverso il televoto e la giuria demoscopica. Quindi le cose potrebbero cambiare e non di poco. In pratica cosa succede? La media tra le percentuali complessive di voto ottenute durante la serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica. Ancora è tutto da fare, quindi!

