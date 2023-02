Fedez ricorda Vialli a Sanremo 2023. In diretta dalla nave Costa Smeralda, il rapper e marito di Chiara Ferragni, co-conduttrice della 73esima edizione del festival della canzone italiana, ha cantato la sua canzone Problemi con tutti (Giuda) esibendosi in un freestyle in cui ha attaccato davvero tutti.

Frecciatine al veleno contro la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella e il Codacons: “Purtroppo l’aborto è un diritto: sì, ma non l’ho detto io, ma un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti ma non lo faccio a spese dei contribuenti. Perché a pestarne di merde sono un esperto: ciao Codacons, guarda come mi diverto”. La frecciatina all’associazione dei consumatori per le continue querele ricevute nel corso degli anni.

Leggi anche: “Colpo di scena”. Sanremo 2023, la classifica della seconda serata: Amadeus la annuncia a notte fonda





Fedez ricorda Vialli al Festival Sanremo 2023

“Il testo di questa canzone non era stato visionato dallo staff Rai e quindi voglio prendermi la piena responsabilità di quello che ho detto”. Sono state queste le prime parole di Fedez al termine della sua esibizione. Parole contro la deputata Maddalena Morgante, molto critica per la presenza di Rosa Chemical al Festival. “Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il vice ministro vestito da Hitler”, sono altre battute del rapper mentre mostra la foto del viceministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami.

Nel testo Fedez ricorda Vialli, parla anche di Maneskin e Matteo Messina Denaro, poi della sua malattia. “Vabbè sdramatizziamo: ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tv e ho pianto Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto è il ricordo di Gianluca che porto sul palco“, le parole del cantante che ha voluto ricordare l’ex calciatore, ex allenatore e braccio destro di Roberto Mancini scomparso un mese fa a causa di un tumore.

#Fedez che fa una piccola dedica a Gianluca Vialli a #Sanremo2023 ha tutto il mio cuore❤️ pic.twitter.com/o4VUbMSjke — cri (@tommobae_) February 8, 2023

Fedez ricorda Vialli a Sanremo 2023 con l’ultima strofa del suo freestyle cantato dalla nave Costa Smeralda. Fedez e l’ex calciatore erano diventati amici qualche anno fa, quando anche il cantante aveva scoperto di avere un tumore al pancreas per questo aveva dovuto subire un’operazione molto delicata. Gianluca Vialli, indimenticabile calciatore e allenatore scomparso il 6 gennaio 2023 dopo aver lottato contro la malattia.