Anna Oxa, decisione presa. Presente anche lei a Sanremo 2023, ma l’annuncio sui social rende tristi i fan della cantante a poco meno di un mese dall’inizio del Festival della musica italiana. Lo avrebbe riferito chiaro e tondo attraverso il proprio profilo social, non dimenticando di ringraziare tutti per la comprensione che rivolgeranno in merito alla decisione presa.

La decisione di Anna Oxa a un mese dall’inizio di Sanremo 2023. La cantante ha preso una decisione che potrebbe deludere i fan ma a poche settimane dall’inizio del Festival della musica italiana per lei pare sia quasi del tutto inevitabile. Il messaggio sopraggiunge attraverso il profilo social della diretta interessata, che dopo la comunicazione ufficiale non ha esitato a ringraziare i fan per il sostegno che dimostreranno.

Leggi anche: “Perché l’ha trattata così”. Anna Oxa e la moglie di Amadeus, i motivi sono seri





La decisione di Anna Oxa a un mese dall’inizio di Sanremo 2023

La cantante italiana ha deciso di non rilasciare più alcuna intervista fino all’inizio del Festival di Sanremo 2023, quindi in poche parole Anna Oxa non potrà rispondere a nessuna domanda a partire dal 7 e l’11 febbraio 2023, ovvero per tutto il periodo che interesserà la competizione tra gli artisti. “Motivi vincolanti” a cui non può venire meno. (“Ma perché ha fatto così”. Anna Oxa ‘choc’ con la moglie di Amadeus, tutti increduli).

“La vicinanza e l’affetto di alcuni di voi della stampa è stata molto apprezzata anche dall’artista. Non avrà nessun problema a salutarvi in occasione del Festival“, si legge ancora sul profilo Facebook della cantante. E già nelle scorse settimane i fan hanno avuto modo di apprendere la decisione nel corso di un evento che ha coinvolto Anna Oxa e l’inviata della Vita in Diretta Giovanna Civitillo.

Non avrebbe risposto alla domanda della Civitillo, destando qualche perplessità nei fan. Per questo pochi giorni dopo è giunta la comunicazione ufficiale che ha messo a tacere ogni dubbio a riguardo: “È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano. (Non a caso si vede nel video che si tengono per mano)… Non ha risposto alla domanda ma ha sorriso… Perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti). Con Amadeus e Giovanna è tutto ok. C’è un bellissimo rapporto… Il ‘caso Nazionale’ di fatto è quello che è stato creato attorno… “.