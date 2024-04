Grande Fratello, come procede la storia d’amore tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Dalla fine del reality i fan hanno continuato a seguire le vicende degli ex concorrenti. Tra la vincitrice Perla Vatiero e la seconda classificata Beatrice Luzzi sono continuate a volare frecciate. Paolo Masella, tornato al suo posto nella macelleria, sta proseguendo la sua relazione con Letizia Petris.

Si è parlato anche della difficoltà di alcuni ex gieffini nel trovare contratti importanti per comparsate e serate nei locali. L’unica che pare viaggiare col vento in poppa per quanto riguarda la vita professionale è Beatrice che ha in ballo diversi progetti lavorativi. Recentemente è stata Anita Olivieri a parlare della sua vita privata e di come stanno andando le cose con Alessio Falsone.

La rivelazione di Anita Olivieri su Alessio Falsone

Anita e Alessio sono apparsi molto innamorati fin dai primi giorni fuori dalla Casa. Hanno mostrato a tutti i loro sentimenti aggiornando i follower sui social. Alla faccia di chi pensava che il loro rapporto fosse finto o ‘strategico’. La 26enne romana e l’imprenditore non convivono, lei sta a Roma e lui a Milano. Ora la ragazza ha risposto ad una domanda personale fatta da una fan.

L’utente ha chiesto ad Anita Olivieri quale sia stata la frase più bella che le ha dedicato Alessio Falsone. La risposta: “Tante. Quella che mi ha fatto più effetto è stata “Tu sei il mio Grande Fratello” o “Tu sei il mio significato“. È una cosa forte da dire e non è dovuta. Ho capito cosa intendesse dire. È una persona consapevole, umile e conferisce sempre i meriti alle cose quando li vede, è un valore immenso”.

“Non è una persona invidosa – ha proseguito Anita parlando di Alessio – quando vede il bello lui lo esalta, in ogni cosa. Comunque è un romanticone mi ha detto una valanga di parole meravigliose”. Poi la frecciata all’ex Edoardo: “Ale è stato bravo con me, tutto qui. In un mese e mezzo mi ha dato e dimostrato quello che mi è mancato in anni…”.

