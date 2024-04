Pace terminata a neanche un mese dalla finale del Grande Fratello tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. La vincitrice del reality di Canale 5 è andata all’attacco dell’altra finalista nel corso di una intervista, sparando a zero. Le due sembravano aver trovato una tregua nei loro rapporti dopo mesi di convivenza difficilissimi. I telespettatori le hanno viste spesso l’una contro l’altra “armate”. Adesso è di nuovo guerra, quindi. A far infuriare Perla un appellativo datole da Beatrice nel corso del gioco di cui lei non era ancora a conoscenza.

La vincitrice del Grande Fratello ha rilasciato poco fa una intervista a “Superguida tv” in cui parla della sua esperienza nelal casa più spiata d’Italia. La trionfatrice del GF ha parlato ovviamente della riconciliazione con il fidanzato, Mirko Brunetti, e dei rapporti che si erano creati all’interno della casa. Perla ha poi rivendicato la sua vittoria ritenendola assolutamente meritata.

Grande Fratello, esplode la furia di Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi. “Ecco cosa ho scoperto dopo la finale”

Perla esclude però che il suo successo sia stato favorito dalla relazione con Mirko, le sue armi segrete: spontaneità e sincerità. “A prescindere da questo, nella casa del Grande Fratello ho avuto anche un mio percorso in cui non sono mancati scontri. Mi sono messa in discussione più volte e ho creato rapporti, sono state presente nella casa con tutti e penso che le persone da casa abbiano apprezzato la mia spontaneità e sincerità. Ho sempre detto in faccia agli altri quello che pensavo, senza mai nascondermi. Per rispetto delle persone a cui volevo bene alcuni discorsi non li ho neanche mai aperti”.

La vincitrice del GF dice poi di essere rimasta delusa da Beatrice. “Sicuramente mi ha infastidito un video molto pesante che non avevo mai vista prima in cui Beatrice diceva che non vedeva l’ora di arrivare allo scontro con la regina del trash, con la bulletta. Ovviamente si riferiva a me. Non è qualcosa che mi ha fatto male ma ho provato più che altro disagio per lei. Lei sfidava tutti i giorni le persone ma si è intimorita davanti a me perché ha visto una ragazza di 26 anni che, nonostante la giovane età, era forte tanto quanto lei. Io non ho mai avuto questo accanimento nei suoi confronti e nemmeno mi è mai interessato. Alla fine Beatrice questo duello l’ha avuto, l’ha preteso ma poi alla fine lo ha perso”.

Perla infine ha annunciato che si prepara per il prossimo anno a partecipare a un nuovo reality, l’Isola dei Famosi, ma “non in questa edizione sicuramente. Non lo so se parteciperei perché rispetto al Grande Fratello è molto tosta a livello fisico”.