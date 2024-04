“Ridotta così”. Il dopo Grande Fratello di Perla è ‘imbarazzante’. Pubblico scatenato

Ha vinto il Grande Fratello e ora se la gode. Perla Vatiero, 26 anni, ha battuto la favorita Beatrice Luzzi (la più amata dal pubblico, senza dubbio) e si è portata a casa la vittoria grazie anche per la sua storia d’amore con Mirko Brunetti. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, la giovane campana si è raccontata: “Sono cambiate tante cose”, ha ammesso in un’intervista recente.

“Ora le persone per strada mi fermano, dicono di stimarmi…ma la stima delle persone nei miei confronti non deriva solo dalla mia storia con Mirko. Certo, alcune mi confidano che, seguendoci, hanno trovato lo spunto per recuperare il loro matrimonio. Altre, invece, mi dicono che ho trasmesso loro la forza di troncare una relazione tossica. Ne sono fiera, felice”, ha spiegato ancora.

Perla Vatiero ha soffiato la vittoria alla favorita Beatrice Luzzi e ovviamente i fan dell’attrice non perdono occasione per tirarle frecciatine velenose. In queste ore, qualcuno ha pubblicato un video di Perla che sponsorizza un bibitone dietetico sui social, ricordando quando i gieffini prendevano in giro la Luzzi dicendo che non aveva una carriera e un lavoro.

“#GrandeFratello non ci credo..anche la vincitrice costretta a sponsorizzare sui social? Ricordate quando aggredivano Bea come iene dicendo che non aveva una carriera, un lavoro etc? Bene queste sono le loro carriere che si meritano anche se hanno vinto il GF”, si legge a corredo del video in cui si vede Perla Vatiero sponsorizzare un bibitone dimagrante.

Tantissimi commenti: “Ma quanto è finta anche a sponsorizzare, la bocca a papera e poi chi ti crede che beverai quel liquido. “LO ADORO” ma quanto sono scontate le sue parole”, “Non è proprio capace si vede lontano un km”, “Ma la domanda è hai ripreso la tua alimentazione o l’hai cambiata, ma chi ti credeeeeeeee che poi vabbè vai a sponsorizzare il bogumil, ciccia mettiti in cucina e cucina piatti sani e veri!! Manco quello sa fare”, si legge ancora.