Grande Fratello, Anita parla di Garibaldi e arriva una clamorosa smentita. A mettere a tacere la bionda ex gieffina è proprio il concorrente calabrese. Garibaldi, dopo l’intervista a Verissimo subito dopo la fine del programma, è sparito dai radar. LA sua storia con Beatrice tuttavia continua a tenere banco. Secondo quanto riferito dall’attrice, per Garibaldi non c’è posto nella sua vita, ma alcuni non credono alle sue parole e pensano che in realtà i due si siano rivisti appena finito il programma.

Beatrice sembra pronta a dedicarsi alla sua vita professionale: “Certamente la storia con Giuseppe avrei voluto viverla con spensieratezza, perché, stando lì dentro, provavo meno senso di colpa nel tradire la devozione verso la famiglia. Ed ero amareggiata quando ho capito che non c’erano le condizioni per farlo”. Ed aveva aggiunto.





Grande Fratello, Garibaldi nega qualsiasi contatto con Anita

“Mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile. Amo le donne e, non avendo figlie femmine, quando i miei figli portano a casa le loro amiche ci parlo per ore: hanno velocità, ritmo, ti raccontano le cose in maniera dettagliata, mentre i maschi invece ci mettono molto di più a dire mezza parola”. Chiusa questa porta, ecco che torna a bussare Anita.

Anita, da parte sua, ha spiegato di aver sentito Garibaldi. In un video racconta: “La Zia la chiamo praticamente tutti i giorni. Doveva venire oggi a Milano ma poi ha cambiato i piani, però ci sentiamo. Ha parlato con mia madre, ci scriviamo… Con le persone con cui avevo un rapporto stretto. Sento anche Max e Giuseppe. Ho casa al confine con la Calabria e ci stiamo organizzando, ma con calma perché dobbiamo metabolizzare, sono sincera”.

Garibaldi da parte sua ha detto: “Non so se la vedrò, ancora non ho sentito nessuno perché devo prima pensare a me stesso, dico la verità. Non ho contattato nessuno, anzi con Max ci siamo sentiti ma con Anita no, non del tutto”. Insomma, Anita non è stata pienamente sincera.