“Non è facile quello devo dire…”. Fiorello, l’annuncio choc su Amadeus: lo ha raccontato poco fa durante la sua solita diretta su Rai 2. Come sappiamo fin troppo bene, il mattatore della televisione italiana è ogni mattina presto in diretta con Biggio e Mauro Casciari per il suo programma seguitissimo Viva Rai2. Solo ieri l’uomo aveva raccontato con “la morte nel cuore” della tragedia di Suviana: “Questo programma è dedicato al buonumore e di buonumore ce ne è veramente poco”.

E ancora: “Succedono cose brutte tutti i giorni, anche la tragedia di ieri della centrale idroelettrica dove sono morte persone, lavoratori. Si parla sempre di sicurezza sui posti di lavoro ma a quanto pare non basta mai. Sappiamo quello che succede, vorremmo regalare buonumore e delle volte si riesce ma con la morte nel cuore”. Oggi, giovedì 11 aprile 2024 invece, Fiorello è tornato sull’argomento “Amadeus”.





Il conduttore siculo ha detto un paio di cose riguardo il suo futuro in Rai. Qualcuno parla di un contratto con Nove, sulle orme di Fabio Fazio. Sembra che il contratto di Amadeus sia in scadenza e a riguardo Fiorello dice: “Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare. Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai.

Lo stanno preparando, però lo decido io quando uscirà. ‘Amadeus alla prova del Nove?’ ,’Amadeus verso l’addio, raggiungerà Fazio’. Facciamo un sondaggio col pubblico, chi pensa che Amadeus andrà via dalla Rai e approderà su un altro canale?. Roberto Sergio è già al terzo comunicato, me li manda per approvazione prima”.

Fiorello, se non ho capito male, ha fatto intendere che oggi ci sarà un comunicato della #Rai sulla questione Amadeus. Resterà a Viale Mazzini? #VivaRai2 — 🅱️🅰️©️©️🅾️ (@Baccotvnews) April 11, 2024

Fiorello: “Tutti dicono che se va via Amadeus allora va via Fiorello. È diverso, poi la Nove non si può permettere me. Io costo tantissimo”#VivaRai2 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 11, 2024

"Gli Appannati" non hanno interrotto di nuovo #VivaRai2… e non l'hanno fatto proprio sulla notizia di Amadeus😆😅 VERO?!? @fiorello pic.twitter.com/0wnnuH7GKP — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) April 9, 2024

Poi dice: “E tutti che pensano ‘Ma se va via Amadeus, va via anche Fiorello?’, ma non facciamo tutto insieme, poi la Nove mica mi si può permettere: Amadeus se lo prendono, ma a me no. Qualche ora prima, sempre Fiorello aveva detto a Cattelan, sempre sul 2: “Amadeus non farà Sanremo, ma lo sanno tutti. La verità è Amadeus non farà più un sacco di cose”. Allora Alessandro Cattelan risponde divertito: “Tra poco ci tagliano la linea dai piani alti”.

